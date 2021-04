Trekkingplätze im Landkreis sind ab August verfügbar

Neckar-Odenwald-Kreis. Ausgedehnte Trekkingtouren mit Übernachtung im Zelt, auf ausgewählten Trekkingplätzen, das wird bald auch im Odenwald möglich sein. Der Naturpark Neckartal-Odenwald als Wander-, Genuss- und Kulturparadies, für Einheimische und Touristen, arbeitet seit einem Jahr gemeinsam mit vier Mitgliedsgemeinden an diesem Projekt. Mit den Förstern und Tourismusbeauftragten der Gemeinden Limbach und Elztal sowie den Städten Buchen und Walldürn ging es zunächst auf die Suche nach geeigneten Trekkingplatz-Standorten. Nach erfolgter Standortprüfung wurde für insgesamt vier Standorte die Genehmigung der Unteren Forstbehörde eingeholt, die nun vorliegt. Mit Erhalt der forstrechtlichen Genehmigung ist nun der Startschuss für die Einrichtung der Trekkingplätze gefallen. Diese werden mit je drei Zeltstandplätze, einer Komposttoilette und dort, wo es möglich ist, mit einer Feuerstelle ausgestattet. Die Buchungsgebühren dienen lediglich der Deckung der Selbstkosten der Anbieter. Mit Entrichtung der Gebühr erhält man die Gelegenheit, mit dem Zelt legal im Odenwald zu übernachten. Die Trekkingplätze können voraussichtlich ab August für zwölf Euro pro Nacht und Zelt (maximal drei Personen pro Zelt) gebucht werden.

AdUnit urban-intext1

Nach der Buchung erhält der eingebuchte Trekker den genauen Standort des ausgewählten Platzes sowie die Koordinaten. Die Trekkingplätze sollen künftig von Mai bis Oktober buchbar sein. Lediglich in den Wintermonaten von November bis April bleiben die Plätze geschlossen, da im Wald lebende Wildtiere in dieser Jahreszeit besonders auf Ruhe angewiesen sind.

Die Trekkingplätze können durch Zwei- oder Mehrtagestouren, die durch tiefe Täler, weite Felder und schöne Buchenmischwälder führen, in verschiedenen Varianten miteinander verbunden werden. Tourenvorschläge sind zum Eröffnungstermin auf der Homepage zu finden, hier wird ebenfalls auf kulturelle Highlights hingewiesen. Um den Odenwald zu schmecken, bietet es sich an, in den Odenwälder Gaststätten einzukehren oder sich mit Lebensmitteln, in Hofläden und an „Regiomaten“ einzudecken. Aus den Lebensmitteln können dann in der Outdoorküche Leckereien zubereitet werden.