Transporter krachte in Scheune

Ravenstein. Weil ein 50-Jähriger am Dienstagmorgen die Handbremse seines VW-Transporters nach Angaben der Polizei nicht richtig angezogen hatte, machte dieser sich selbstständig. Der Mann stellte sein Fahrzeug gegen 5.30 Uhr in der Ravensteiner Lessingstraße am Straßenrand ab. Etwa eine halbe Stunde später hörte er einen lauten Knall und musste nach einer Nachschau feststellen, dass sein Auto das dortige Gefälle hinuntergerollt und in eine Scheune gekracht war. Glücklicherweise wurden durch den selbstständig fahrenden Transporter keine Personen verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

AdUnit urban-intext1