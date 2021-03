Europäisch denken – lokal handeln! Ein starkes Baden-Württemberg im Herzen Europas braucht mutige Visionen für die Zukunft. Unsere vielfältigen Herausforderungen lösen wir nur durch transparente und verständliche politische Entscheidungen. Wir stehen für eine Politik, die nah am Menschen ist und den Bedürfnissen der Bürger*innen vor Ort genauso gerecht wird wie den Herausforderungen auf europäischer Ebene. Durch ein Miteinander im Ländle und zusammen mit unseren Nachbarländern wollen wir europäisch denken – lokal handeln.

Gerechte Chancen: Wir fordern mehr Transparenz über freie Kitaplätze durch verbesserte Datenbanken sowie geordnete und faire Anmeldeverfahren auf der Website der Kommunen. Langfristig wollen wir eine Kita-Beitragsfreiheit für alle Kinder über drei Jahren erreichen. Soziale Unterschiede abbauen: Wir streben mittelfristig die Einführung einer Kindergartenpflicht ab vier an.

Digitale Kompetenz schaffen: Die fortschreitende Digitalisierung stellt eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance dar. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur – beispielsweise die schnelle Anbindung per Glasfasernetz – ist elementar für ein zukunftsfähiges und wirtschaftsstarkes Baden-Württemberg. Digitalisierung beginnt für uns direkt bei den Bürger*innen, welche in ihrer IT- und Medienkompetenz aktiv unterstützt werden müssen. Dies reicht von Schulungen für Lehrkräfte zur Vermittlung dieser Kompetenzen an Schüler*innen bis zu umfangreichen Beratungsstellen für IT-Sicherheit und Datenschutz.

Die Klimakrise stellt die größte gesellschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts dar. Daher ist für Volt klar, dass der Klimaschutz in den kommenden Jahrzehnten politisch und gesetzgeberisch höchste Priorität erhalten muss. Wir orientieren uns an den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Weltklimarates IPCC. Um unseren Beitrag zu leisten, leiten wir für Baden-Württemberg und ganz Deutschland das Ziel Netto-Null bis 2035 ab. Von der Forcierung einer CO2-Bepreisung über den Sektor-übergreifenden Ausbau der Elektrifizierung bis hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft.

Modernes Wohnen: Jeder Mensch hat ein Recht auf angemessenen Wohnraum. Dabei stehen Wirtschaftlichkeit, Soziales und Umweltschutz nicht im Widerspruch zueinander, sondern müssen vielmehr zusammen gedacht und umgesetzt werden. Neben dem konsequenten Neubau ökologisch hochwertiger Wohngebiete fordern wir deshalb soziale Wohnkonzepte, die es auch Menschen mit niedrigen und durchschnittlichen Einkommen ermöglichen, angemessen und in Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen. Alle relevanten Einrichtungen wie Schule oder Arbeit sollen fußläufig oder mit dem Rad erreichbar sein.