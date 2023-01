Titelträger wurden ausgezeichnet

Buchen/Seckach. Die Mitglieder des Sportschützenkreises Buchen trafen sich in der in der Pizzeria „da Maria“ in Seckach, um die Sieger im Damenpokal- und Seniorenpokalschießen sowie die Titelträger im Kreiskönigsschießen auszuzeichnen. Dieser Kreisehrungsabend sollte einen angemessenen Ersatz für den im letzten Herbst nicht möglichen Kreiskönigsball bieten, in dessen Rahmen sonst die Proklamation der Würdenträger erfolgte.

Kreisoberschützenmeister Werner Mächtel begrüßte Schützinnen und Schützen, die Vertreter der Kreisvereine sowie die Mitglieder des Kreisvorstandes. Ein Gruß galt Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig und den letztjährigen Majestäten. Er freute sich, bekannt geben zu können, dass am 28. Oktober 2023 wieder der Kreiskönigsball in der Eckenberghalle Adelsheim stattfinden wird.

In seinem Grußwort bewunderte Bürgermeister Thomas Ludwig die den Schützen gelungene Verbindung zwischen Tradition und modernem Sport und dankte im Namen aller Bürgermeister des Sportschützenkreises Buchen für die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen.

Zauberin Vera stimmte mit ihren verblüffenden Tricks auf die Auszeichnung der Pokalgewinner und Würdenträger durch Kreisdamenleiterin Edith Ruttmar, 1. Kreisschützenmeister Wilfried Nickel und Kreisoberschützenmeister Werner Mächtel ein. Den musikalischen Rahmen steuerte Johann Salmen mit seinem Akkordeon bei.

Im Seniorenpokalwettbewerb mit Teilerwertung, 205 Schützen aus 13 Vereinen waren am Start, gab es folgende Platzierung: 1. Herbert Pötzsch, KKS Osterburken 11,1 2. Willi Biemer, SV Altheim 35,0 und 3. Walter Friedel, SV Schloßau 46,8. Das Schießen um den Kreisdamenpokal, angetreten waren 15 Damen aus den Kreisvereinen, brachte folgendes Ergebnis: 1. Petra Kordelyos, SG Adelsheim 197 Ringe, 2. Roselies Bäumler, SG Adelsheim 195 Ringe und 3. Magdalena Köpfle, SSV Seckach 194 Ringe.

29 Nachwuchsschützen kämpften um den Titel des Jugendschützenkönigs. Sieger wurde Julian Münch, SV Schloßau 223,8 Teiler, und holte sich den nächsten Titel nach seinem Erfolg als Landesjugendschützenkönig. Auf den Plätzen folgten Nikita Makarow, 231,3 Teiler und Christian Kowatschitsch, 236,1 Teiler, beide vom KKS Osterburken.

27 Schützinnen nahmen am Schießen auf die Scheibe der Kreiskönigin teil. Hier holte sich mit Teiler 65,3 Magdalena Köpfle, SSV Seckach den Titel der Kreisschützenkönigin. Als 1. Prinzessin wurden Jana Schreiter-Adler, SV Schweinberg, 72,5 Teiler und als 2. Prinzessin Brigitte Schnei-der, SGi Walldürn, Teiler 78,8, ausgezeichnet.

76 Schützen aus 13 Vereinen waren zum Schießen um die Würde des Kreisschützenkönigs angetreten. Neuer Kreisschützenkönig ist Roger Höly, SGi Walldürn mit Teiler 38,6. Als Ritter stehen ihm Michael Galm, SG Buchen Teiler 46,0 und Bernd Mackert, SV Hettingen Teiler 58,1 zur Seite.

In seinem Schlusswort dankte Kreisoberschützenmeister Werner Mächtel allen, die durch ihren Einsatz zu diesem gelungenen Abend beigetragen hatte und wünschten den Aktiven der Vereine „Gut Schuss“ bei den anstehenden Meisterschaften auf Kreis- und Landesebene. Traditionell beendet das gemeinsame Singen des Badener Liedes diesen Kreisehrungsabend. Bie