Titel für besondere Verdienste

Freiburg/Buchen/Krautheim. Erzbischof Stephan Burger hat zehn Priester zu „Geistlichen Räten“ ernannt. Alle Ernannten haben sich in jahrelangem Einsatz in ihrem jeweiligen Aufgabenfeld über Gebühr für die ihnen anvertrauten Menschen und die Kirche in der Erzdiözese Freiburg eingesetzt.

In einem Gratulationsschreiben dankte Generalvikar Christoph Neubrand für das Wirken der Geistlichen im Dienst der Erzdiözese Freiburg. „Geistlicher Rat“ ist ein Ehrentitel für Priester, die sich auf besondere Weise verdient gemacht haben.

Aus der Region haben zwei Priester den Titel erhalten:

Dekan Johannes Balbach (Dekanat Mosbach-Buchen).

Pfarrer Bernhard Metz (Seelsorgeeinheit Krautheim-Ravenstein-Assamstadt, Landespolizeidekan).