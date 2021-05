Timo Breuninger stellte seine Wahlkampfpläne vor

Buchen/Mosbach. Die FDP Neckar-Odenwald ließ in ihrer Online-Kreismitgliederversammlung die Landtagswahl Revue passieren und bereitete sich auf die im Herbst anstehende Bundestagswahl vor. Kreisvorsitzender Achim Walter und Kreisgeschäftsführer Julius Bopp begrüßten dazu eine Vielzahl neuer Mitglieder, die im Zuge der Landtagswahl der FDP beigetreten waren.

Neue Mitglieder aufgenommen

Nach Aufnahme der Neumitglieder in den Kreisverband berichtete der direkt aus dem Reichstag zugeschaltete FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg von seiner Arbeit in der Bundestagsfraktion im Bereich der digitalen Bildung und der Generationengerechtigkeit.

Im Anschluss daran stellte der Bundestagskandidat der FDP Neckar-Odenwald, Timo Breuninger, seine bisherigen Planungen zum anstehenden Wahlkampf vor.

Der 26-jährige Elektroingenieur will einen Schwerpunkt auf den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern setzen und hofft bei verbesserter Corona-Lage im Spätsommer einige Präsenzveranstaltungen im Wahlkreis durchführen zu können.

In der anschließenden regen Diskussion mit den Mitgliedern kritisierte Breuninger zusammen mit Bundestagsmitglied Brandenburg, die im Zuge der Bundesnotbremse eingeführte Ausgangssperre. Diese sei weder verhältnismäßig noch zielführend. Die Ausgangssperre habe in keinem Bundesland dazu beigetragen den Inzidenzwert zu senken, so sagte Breuninger.

Zahlreiche Mitglieder monierten, dass Deutschland als Steuer-Spitzenreiter zum jetzigen Zeitpunkt nichts weniger brauche als Steuererhöhungen und die Einführung einer Vermögenssteuer, wie von Grünen und SPD gefordert. Eine solche sei mit extrem hohem bürokratischem Aufwand verbunden und würde, so Kreisvorsitzender Walter, einen wirtschaftlichen Wiederaufbau nach Corona sofort wieder abwürgen.

Probleme beim Homeschooling

Eine Schülerin und Neumitglied berichtete von großen Problemen, die sie und ihre Mitschüler beim Homeschooling jeden Tag erleben. Fast täglich seien die von der Landesregierung für die Schulen vorgesehenen „Moodle“-Server überlastet und brächen des Öfteren zusammen.

Die Landesregierung habe es, so das einstimmige Resümee, versäumt, ein langfristiges Online-Konzept mit klaren Zuständigkeiten vorzulegen.