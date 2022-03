Texte gehen unter die Haut

Neckar-Odenwald-Kreis. Wer mit Geflüchteten zu tun hat – sei es beruflich, ehrenamtlich oder privat – wird sicherlich eine Erfahrung teilen: das gelegentliche Stolpern über kulturelle Unterschiedlichkeiten.

In der Flüchtlingshilfe aktiv

Darüber hat die Autorin Brigitte Heidebrecht, selbst seit 2015 ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv, ein Buch geschrieben. In kurzen, prägnanten Geschichten gibt sie detaillierte und verblüffende Einblicke in das, was Flüchtlingshelfer Deutschunterrichtende, Sozialarbeiter, Arbeitgeber und andere bisweilen ratlos macht. zwei Themen setzt sie sich dabei besonders auseinander: mit unterschiedlichem Zeiterleben und mit dem unterschiedlichen Verständnis der Rollen von Mann und Frau. Wer es nervig findet, terminlich versetzt zu werden, findet hier sensible Analysen und bedenkenswerte Erklärungsversuche. Wer sich manchmal die Haare rauft wegen des Frauenbilds männlicher Flüchtlinge, bekommt in diesen Geschichten intime Einblicke in Denk- und Gefühlswelten junger Moslems. Mit Empathie und Humor beleuchtet die Autorin das allmähliche innere Ankommen von Geflüchteten in unserer Gesellschaft – und ihren eigenen Lernprozess, was interkulturelles Verstehen angeht.

Aha-Erlebnisse

Entstanden sind Texte, die unter die Haut gehen, Selbstverständliches in Frage stellen, Existenzielles ins Licht rücken, globale Herausforderung, gespiegelt im Alltäglichen. Konkret und lebendig vermittelt das Buch interkulturelle Aha-Erlebnisse.

Die Lesung mit Brigitte Heidebrecht findet am 10. März um 19 Uhr online statt. Nach der Lesung ist Zeit um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung wird von der Fachberatung Flucht und der Projektstelle des Bundes der Migrationsbeauftragten subventioniert.

Anmeldung zu Lesung per Mail an asyl@diakonie-nok.de, über die Internetseite www.flumi-diakonie.de oder telefonisch unter 06261 9299200.