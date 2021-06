Wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte, wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall im Landkreis nachgemeldet. So starb eine 90-jährige Bewohnerin der Seniorenbetreuung Götz in Adelsheim bereits im Mai. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis steigt damit auf 139. Außerdem informierte das Gesundheitsamt über fünf neue Corona-Fälle am Wochenende. Die vom

