Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona - Bei anhaltend niedriger Inzidenz sind neue Lockerungen in Sicht / Ohne Einschränkungen ins Freibad und in die Biergärten Testpflicht im Neckar-Odenwald-Kreis entfällt ab Freitag

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag voraussichtlich den fünften Tag in Folge unter 35 liegt, sind weitere Lockerungen im Neckar-Odenwald-Kreis in Sicht.