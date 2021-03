Aufgrund einer angekündigten großen Impfstofflieferung für das Kreisimpfzentrum in Mosbach sind für die nächsten drei Wochen insgesamt rund 800 Termine buchbar.

Die Termine werden am Donnerstag, 11. Februar am späten Nachmittag sowie wieder in der Nacht von Donnerstag, 11. Februar, auf Freitag, 12. Februar, um 0 Uhr freigeschaltet. Die entsprechenden Impftage liegen dann zwischen

...