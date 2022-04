Telefonbetrüger mit neuer Masche

Buchen. Immer wieder warnt die Polizei vor Personen, die sich in Telefongesprächen als Polizeiangehörige, Verwandte oder Freunde ausgeben und versuchen an Wertsachen, Geld oder Daten der Angerufenen zu gelangen. Ganz ähnlich ist die Masche, die am Mittwoch in Buchen aufgefallen ist. Eine Frau erhielt über einen Messenger-Dienst eine Nachricht von einer Person, die sich als ihre Tochter ausgab. Die Person teilte mit, dass ihr Smartphone defekt sei und bat um Überweisung einer größeren Summe. Glücklicherweise kam in diesem Moment die Tochter der Angeschriebenen zu Besuch, so dass der Betrugsversuch aufflog und kein Schaden entstand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn Geld gefordert wird und man sich unsicher ist oder bei verdächtigen Anrufen sollte man unbedingt die Polizei kontaktieren. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für erreichbar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2