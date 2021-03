Neckar-Odenwald-Kreis. Seit Dienstag gegen 12 Uhr und auch aktuell noch geben sich unbekannte Personen am Telefon als Polizeibeamte oder verunglückte Personen aus und versuchen, Menschen zur Herausgabe von Bargeld zu bewegen. Derartige Betrugsversuche sind zwar bekannt, die Besonderheit der aktuellen Anrufe ist aber, dass die Unbekannten einerseits das gute Ansehen der Polizei nutzen, um das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen und andererseits die meist älteren Personen mit einer fiktiven besonders schockierenden Geschichte, beispielsweise dem Unfall oder sogar Tod eines Angehörigen, unter Druck setzen. Wenngleich momentan noch kein Fall bekannt ist, bei dem sich die Betrüger in den Besitz von fremdem Bargeld bringen konnten, warnt die Polizei Heilbronn eindringlich vor derartigen Anrufen und gibt Verhaltenstipps. So solle man sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und einfach auflegen. Misstrauisch sollte man werden bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie nach persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Die Angerufenen sollen die 110 wählen und die Polizei informieren. Aber nicht über die Rückruftaste, sonst landet man wieder bei den Tätern. Weitere Informationen und Präventionstipps gibt es unter www.polizei-beratung.de

