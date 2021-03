Neckar-Odenwald-Kreis. Der Naturpark Neckartal-Odenwald sucht Höfe, die hochwertige Lebensmittel in der Region produzieren und Verbrauchern den Wert heimischer Kleinbetriebe näherbringen möchten. Diese Höfe können sich beim „Brunch auf dem Bauernhof“ bewerben. Am Sonntag, 1. August, findet von 10 bis 12 Uhr zum 13. Mal landesweit der Brunch auf dem Bauernhof statt. Dabei erschmecken die Besucher die Qualität hofeigener Produkte und erfahren mit eigenen Augen die heutige Landwirtschaft.

AdUnit urban-intext1

Eine gute Gelegenheit, Verbraucher für regionale Produkte und die Situation der Landwirtschaft zu sensibilisieren – insbesondere in einer Zeit, in der das Interesse an regionalen Lebensmitteln enorm gestiegen ist. Für ein abwechslungsreiches Buffet kann mit benachbarten Höfen zusammengearbeitet werden. Die maximale Anzahl der Besucher bestimmt der gastgebende Hof als Kenner seines Geländes selbst.

Über den Naturpark können Höfe von Nußloch bis Hardheim, Laudenbach bis Osterburken, von Mudau bis Meckesheim mitmachen.