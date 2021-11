Teilen, tauschen und weiternutzen

Miltenberg. Bücherfreunden stellt sich immer wieder die große Frage: Wohin mit dem gerade gelesenen Buch, das ja noch wie neu ist und definitiv zu schade für die Altpapiertonne? Aber die Bücherregale zu Hause sind bereits gut gefüllt, der Platz ist rar…

Angebot wird rege genutzt

Eine wunderbare und nachhaltige Lösung bieten „Öffentliche Bücherschränke“, die seit einigen Jahren in vielen Städten zu finden sind. Die Idee dahinter: Buchspenden hineinstellen, damit sie weiter genutzt werden können und andere Leser erfreuen. So auch in Miltenberg: Dort ließ die Stadt 2015 einen eigens angefertigten Schrank aus Stahl und Glas an der Klosterkirche am Engelplatz aufstellen. „Mitnehmen – Bringen – Tauschen“, so steht es dort geschrieben, und dieses Angebot wird sehr rege genutzt.

Fundgrube

Der Bücherschrank an der Klosterkirche am Engelplatz. © Andrea Rudolf

Täglich werden Bücher von Spendern eingestellt, die Bandbreite reicht von Belletristik über Kinderbücher bis hin zu detaillierten Sachbüchern. Eine Fundgrube für Buchliebhaber, die sich hier kostenfrei Lektüre mitnehmen können.