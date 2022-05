Tanztalente gesucht

Zwingenberg. Ein besonderer Sommer auf der großen Bühne könnte es für ambitionierte Amateur-Tänzerinnen und Tänzer werden. Denn am Sonntag, 22. Mai sucht die künstlerische Leitung der Schlossfestspiele Zwingenberg wieder Verstärkung für die kommende Spielzeit. Es werden Talente gesucht, die bei den Festspielen mitwirken möchten. Konkret geht es um die Mitwirkung in dem 80er-Jahre Hit-Rock-Musical „Rock of Ages“ von Chris d’Arienzo.

Erfahrung mitbringen

Die Tänzer sollten Erfahrung und Kondition mitbringen, gepaart mit Freude an der Bewegung zu Musik sowie der Lust, bei einer großen Musicalproduktion auf der Bühne zu stehen. Intendant Rainer Roos unterstreicht im Vorfeld des Castings, dass dieses die Chance biete, an der Seite professioneller Musicaldarsteller das eigene Talent vor der fantastischen Schlosskulisse zu beweisen. „Die familiäre Atmosphäre und besondere Verbindung zwischen Stars und hochbegabten Amateuren machen den Zwingenberger Geist aus“, so Roos.

Choreographie einstudieren

Leiten wird das Casting die Choreografin der Musicalproduktion Doris Marlis. Es beginnt um 14 Uhr und wird circa zwei Stunden in Anspruch nehmen. Ein vorbereitetes Tanzstück ist nicht notwendig. Doris Marlis wird mit allen Bewerbern gemeinsam eine kurze Choreographie einstudieren.

Interessierte zwischen 16 und 45 Jahren können sich über info@schlossfestspiele-zwingenberg.de bei der Geschäftsstelle anmelden. Sie erhalten dann alle notwendigen Informationen. Die Schlossfestspiele finden in diesem Jahr vom 15. Juli bis 7. August statt. Die meist am Wochenende angesetzten Proben beginnen für die Tänzer Anfang Juli. pm