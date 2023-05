Neckarelz. Am Sonntag, 7. Mai, steht der nächste Termin im Jubiläumsjahr von Neckarelz an. Am Tag der Vereine präsentiert sich das Neckarelzer Vereinsleben von 10 bis 18.15 Uhr auf dem ortseigenen Marktplatz.

Bei dieser Veranstaltung zeigen sich die Vereine von ihrer besten Seite und gewähren den Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit. Auf dem Marktplatz erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher Tag mit Mitmachaktionen, Informationsständen und einem einzigartigen Bühnenprogramm, welches um 11 Uhr durch OB Stipp eröffnet wird. Ob Musikliebhaber, Sportbegeisterte oder Feinschmecker, für jeden ist etwas dabei. Denn neben den oben genannten Aktionen sorgen die Vereine auch für ein leckeres Angebot an Speisen und Getränken.