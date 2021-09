„Suchtpotenzial“ in der Baulandhalle

Osterburken. Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr kommen die Musik-Comedy-Queens von „Suchtpotenzial“ mit ihrem dritten Programm „Sexuelle Belustigung“ am Sonntag, 17. Oktober, in die Baulandhalle. „Suchtpotenzial“, das sind Julia Gámez Martin aus Berlin und Ariane Müller aus Ulm, zwei preisgekrönte Musikerinnen. Sie sind Meisterinnen der gelebten Neurosen, von absurden Gedankengängen und bewegen sich parkettsicher in allen Musik-Genres. Ihre Musik und Comedy-Texte schreiben Ariane und Julia selbst, auch für die Stunts sind die beiden selbst verantwortlich. Beginn der Veranstaltung ist bereits um 19 Uhr.

