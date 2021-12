Strafen zur Bewährung ausgesetzt

Mosbach. Vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach wurden am Donnerstag beide Angeklagten wegen schweren Bandendiebstahls in fünf Fällen verurteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen den 38-jährigen Angeklagten wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verhängt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde; gegen die 33-jährige Angeklagte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten verhängt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen beide Angeklagte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung beantragt. Die Verteidigung hatte gegen den 38-jährigen Angeklagten eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung und gegen die 33-jährige Angeklagte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten zur Bewährung beantragt.

„Schwerer Bandendiebstahl in sechs Fällen“ war der Tatvorwurf. Dem 38-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen und der 33-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen wurde zur Last gelegt, sie hätten sich mit zumindest einer weiteren Person zusammengeschlossen, um gemeinsam Taschentrickdiebstähle in Supermärkten zu begehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Ausführung dieses Entschlusses hätten sie zusammen mit je einer weiteren Frau vom 28. Januar bis 13. Februar in sechs Fällen Diebstähle begangen, indem die beiden Frauen in Supermarkt-Filialen die Geldbörsen von dort einkaufenden Kunden entwendet hätten. Der Angeklagte habe als Fahrer fungiert. Durch die Diebstähle hätten die Täter insgesamt rund 850 Euro Bargeld aus den Geldbörsen erbeutet. Die Taten seien überwiegend in den Bereichen Mosbach und Adelsheim verübt worden.