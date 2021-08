Strafe wurde reduziert

Mosbach. Im Berufungsverfahren um einen tödlichen Motorradunfall in Mosbach hat das Landgericht die Strafe von 13 auf sieben Monate reduziert. Die Strafe für den 22-jährigen Angeklagten wird zur Bewährung ausgesetzt. Das ist das Ergebnis einer Berufungshauptverhandlung vor der 3. Kleinen Strafkammer vor dem Landgericht Mosbach. Gegen das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Mosbach vom 3. März hatte der Angeklagte Berufung eingelegt.

Das Amtsgericht Mosbach hatte den Mann in erster Instanz wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Dem Angeklagten wurde die Fahrerlaubnis entzogen und es wurde eine Sperrfrist von fünf Monaten für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis bestimmt.

Dem Autofahrer könne die Beteiligung an einem Rennen zur Last gelegt werden, nicht aber der Tod des Motorradfahrers, der bei dem spontanen Rennen mitgezogen hatte, so das Gericht. Er war verunglückt, als der Angeklagte mit seinem Auto an einer roten Ampel stark bremste und der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Die Fahrerlaubnis wurde dem Verurteilten entzogen. Er darf sie nach drei Monaten neu beantragen.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Verwerfung der Berufung beantragt, die Verteidigung Freispruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.