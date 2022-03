Start in ein neues, blühendes Naturpark-Jahr

Eberbach/Neckar-Odenwald-Kreis. Schon über 156 Wildblumenwiesen wurden seit 2018 imNaturpark Neckartal-Odenwald für Insekten und Wildbienen geschaffen. Ziel ist es, mit der ökologischen und optischen Aufwertung von Flächen im Naturpark-Gebiet zum Artenschutz und zum Erhalt der Kulturlandschaft beizutragen. Auch in diesem Jahr können sich wieder Kommunen, Privatpersonen und Unternehmen am Projekt beteiligen und ihre Flächen beim Naturpark melden.

Als Auftakt zum Projekt „Blühender Naturpark“ findet am 29. März um 18 Uhr das Forum Bienenweide in der Feuerwache in Schönbrunn statt. Die Informationsveranstaltung am Dienstag, 29. März, von 18 bis circa 19.30 Uhr informiert über die vielfältigen Facetten des Projekts und soll zur diesjährigen Teilnahme motivieren. Anmeldung telefonisch unter 06271/942275 oder per E-Mail unter info@np-no.de.

Interessierte Unternehmen können sich beim Forum Blühendes Unternehmen am 12. April von 13 bis 15 Uhr (online) über die Möglichkeiten einer naturnahen (Um-)Gestaltung des Firmengeländes informieren. Vor allem Betriebs- und Industriegelände bieten meist durch ihre Größe und viele ungenutzte Bereiche optimale Voraussetzungen für eine naturnahe Gestaltung. Durch kleine Maßnahmen lassen sich hier leicht ökologisch wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen. Auch für Privatpersonen und Interessierte am Projekt wird es in diesem Jahr wieder eine Reihe an Veranstaltungen geben. Unter anderem ist eine Vortragsreihe zum Thema „naturnahe Gartengestaltung“ geplant, sowie drei praxisnahe Gartenworkshops in Buchen, Heidelberg und Hirschberg.

An dem Projekt kann wirklich jeder mitmachen. Egal ob mit großer, kleiner oder gar keiner Fläche – jeder kann auf die ein oder andere Weise etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun. Bis zum 6. Mai können interessierte Flächeninhaber ihre Flächen bei der Projektkoordinatorin Pia Homann unter pia.homann@np-no.de melden.

Weitere Informationen zu aktuellen Themen und Veranstaltungen finden Interessenten auf der Webseite www.naturpark-neckartal-odenwald.de unter dem Reiter Blühender Naturpark/Aktuelles.

Hintergrundinformationen

Im Rahmen einer landesweiten Kampagne dürfen die sieben Naturparke Baden-Württembergs aufblühen. Mit Experten werden in allen Naturparken Flächen mit standortangepassten, regionalen und mehrjährigen Wildblumensamen eingesät.

2019 legten der Naturpark Neckartal-Odenwald und die Projektteilnehmer über 11,6 Hektar Blumenwiesen auf 32 Flächen mit regionalem, mehrjährigem Wildblumensaatgut an. Insgesamt konnten in der Vergangenheit schon über 23 Hektar im Naturpark-Gebiet mit gebietsheimischen Wildblumen angesät und anschließend in eine ökologische Pflege übergeben werden. Das Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt des Landes Baden-Württemberg unterstützt das Projekt.