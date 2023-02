Start in das Jubiläumsjahr

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Landkreis startet am Dienstag, 28. Februar, offiziell in das Jubiläumsjahr. Beim Auftakt um 18 Uhr im Foyer des Hauptgebäudes in der Neckarelzer Straße in Mosbach, zu dem Ehrengäste wie Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen eingeladen sind, wird Kreisarchivar Alexander Rantasa zunächst in die Ausstellung „Der Neckar-Odenwald-Kreis ist 50!“ einführen.

Im Anschluss präsentiert dann Landrat Dr. Achim Brötel die etwas andere Jubiläumswebseite, die mit Streiflichtern aus den Zeitungsarchiven kurzweilige, teilweise kuriose, aber auch viele herzergreifende Geschichten aus der Landkreishistorie aufzeigt.

„Gelungenes Werk“

„Es ist bewusst ein ganz anderes, aber wie ich finde sehr gelungenes Werk zum Kreisjubiläum geworden“, freut sich der Landrat auf die Freischaltung der Jubiläumsinternetseite, der ein großes Rechercheprojekt in den Zeitungsarchiven zugrunde liegt.

Digitales Entdecken

„Die Webseite dient dem digitalen Entdecken längst vergangener Ereignisse und dabei natürlich dem Erinnern, aber eben mit einem Augenzwinkern. Wir zeigen den Kreis, so wie er einfach ist: Lebens- und liebenswerte Heimat mit vielen außergewöhnlichen Menschen.“

Musikalisch umrahmt wird der Abend durch den hochkarätigen „Chor Royal“. Nach dem offiziellen Programm besteht für die Gäste die Möglichkeit, selbst die Webseite zu entdecken.