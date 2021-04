Neckar-Odenwald-Kreis. Die Corona-Krise macht auch in diesem Jahr dem Start der Rad- und Wanderbusse „NaTourBus“ und „NeO-BUS“ einen Strich durch die Rechnung. Statt wie geplant am Karfreitag starten die beiden Busse am 1. Mai in die Saison. Nachdem in den zurückliegenden Tagen und Wochen die Corona-Zahlen gestiegen sind und sich somit die Öffnung der Gastronomiebetriebe verschiebt, haben sich die beteiligten Landkreise entschieden, auch den Start der Rad- und Wanderbusse zu verschieben. Aufgrund der hohen Inzidenzen von zum Teil erneut über 100 in einigen Landkreisen im Odenwald und den angrenzenden Nachbarregionen, müssen vielerorts auch bereits geöffnete Kultur- und Freizeitangebote wie Museen wieder schließen. Die Fahrpläne für die beiden Busse sind im Internet unter www.odenwaldmobil.de, www.tg-odenwald.de, www.vrn.de oder www.rhein-neckar-bus.de veröffentlicht. Weitere Informationen erteilt die Touristikgemeinschaft Odenwald unter Telefon 06261/841390 oder info@tg-odenwald.de.

