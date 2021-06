Buchen. Nachdem die Inzidenz zurückgeht, bietet das Landratsamt ab Montag, 14. Juni, zusätzlich zu den ohnehin an fünf Tagen in der Woche möglichen Terminvereinbarungen, nun auch wieder Sprechstunden ohne Anmeldung an. Die Dienststellen des Landratsamts werden entsprechend für die Zeit der allgemeinen Sprechstunden montags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr für das Publikum geöffnet.

AdUnit urban-intext1

Bei den Kfz-Zulassungsstellen gelten die bisher gültigen Öffnungszeiten. Der Zugang zu den Dienststellen ist nur mit medizinischen Masken möglich. An allen anderen Tagen können wie bisher Termine vereinbart werden. Das Landratsamt empfiehlt ohnehin, möglichst immer vorab mit der zuständigen Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter einen Termin zu vereinbaren. So können die Anliegen, wie sich das in den vergangenen Monaten bewährt hat, meist ohne längere Wartezeiten besprochen werden.