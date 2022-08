Neckar-Odenwald-Kreis. Für High-Tech-Firmen im ländlichen Raum bieten die EU und das Land Baden-Württemberg das Förderprogramm „Spitze auf dem Land“ an. Die Förderung richtet sich an Unternehmen, die aufgrund ihrer Kompetenz und ihrer Innovationsfähigkeit das Potential haben, einen Beitrag zur Technologieführerschaft Baden-Württembergs zu leisten. Zum Zug kommen innovative Unternehmen bis 100 Mitarbeiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer Investitionen in Gebäude, Maschinen und Anlagen zur Entwicklung neuer oder verbesserter Produkte und Dienstleistungen plant, kann hierfür einen Zuschuss von bis zu 20 Prozent, höchstens 400 000 Euro erhalten. Die Förderung kann auf max. 500 000 € erhöht werden, wenn ein deutlicher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie zu erkennen ist. Zuwendungen unter 200 000 Euro werden nicht bewilligt. Anträge auf Aufnahme in die Förderrichtlinie können laufend vorgelegt werden. Die Projektauswahl findet halbjährlich im Frühjahr und Herbst statt. Für die nächste Projektauswahl am 31. August 2022 können jetzt die Anträge über die Städte und Gemeinden eingereicht werden. Eine nachträgliche Bezuschussung von bereits begonnenen Vorhaben ist nicht möglich.