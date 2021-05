„Spielraum kleinerer Gemeinden wird künftig noch weiter beschnitten“

Neckar-Odenwald-Kreis. Unter Vorsitz von Dr. Norbert Rippberger traf sich die CDU-Kreistagsfraktion zur Videokonferenz. Zu den Teilnehmern zählten neben den Fraktionsmitgliedern die assoziierten Kollegen Achim Walter von der FDP und Jürgen Schmeiser von der DCB sowie Landrat Dr. Achim Brötel.

Die Nachbereitung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales bezog sich vorwiegend auf den Sozialbericht, den die Kreisverwaltung gut aufbereitet vorgetragen habe. Dafür gab es viel Lob. Beim Thema „Förderung des Sozialpsychiatrischen Diensts“ kam kritisch zur Sprache, dass die Beauftragung solcher sozialer Dienstleistungen auf Dauer kein Selbstläufer sein könne. Hier stelle sich die Frage, ob solche Aufträge nicht transparenter Ausschreibungsverfahren bedürfen. Für die nächsten Jahre bis 2024 gilt der Vertrag allerdings weiter. Die bisherige Arbeit sei durchaus erfolgreich und sollte nach Meinung der Ausschussmitglieder auch fortgesetzt werden. Der Fraktionsvorsitzende Dr. Rippberger freute sich, dass die bisherigen Aktivitäten und Erfolge im Bereich Klimaschutz, die sowohl im Zuständigkeitsbereich des Kreises als auch in den Kommunen geleistet worden sind, im Kreistag am Montag ausführlich dargestellt werden können.

Klimaschutz aktiv betrieben

Denn das Thema Klimaschutz sei im Neckar-Odenwald-Kreis im Vergleich mit anderen Kreisen „wahrlich kein Grund zur Zurückhaltung“, so Rippberger, sondern eher ein Grund, die eigenen Erfolge der letzten Jahre „auch mal offensiv zu präsentieren“. Das derzeit so aktuelle Thema hätten sowohl der Kreis als auch die Kreiskommunen über lange Jahre aktiv betrieben, aber nicht in die Welt hinausposaunt. Es sei einfach Teil der normalen Arbeit. Deshalb begrüßte es die Fraktion genauso wie Landrat Dr. Brötel, dass die Thematik aufgegriffen wird und der Landkreis seine Bilanz auch im Vergleich mit anderen Stadt- und Landkreisen präsentieren könne. .

Die Kliniken werden in der Kreistagssitzung mit einem Sachstandsbericht ebenfalls zur Sprache kommen. Das wurde in der Fraktion begrüßt. Der Kreistag habe erfolgreich darauf bestanden, regelmäßig über die Verhältnisse im Bereich der Kliniken unterrichtet zu werden – außerhalb der Aufsichtsratssitzungen und zur allgemeinen Information, soweit es die Regularien zulassen.

Zuversicht beim GTO-Neubau

Weiter wurde das Ganztagsgymnasium Osterburken behandelt. Landrat Dr. Brötel stellte die ambitionierten Zeitpläne für die Realisierung des Neubaus vor und äußerte sich zuversichtlich, dass alle Planungen termingerecht in die Tat umgesetzt werden können. Das neue GTO werde im Herbst 2024 seine Arbeit zum Wohl der Schüler in neuen Räumen wieder aufnehmen. Kreisrat Jürgen Galm, Bürgermeister der Standortgemeinde, war erfreut über diese Aussagen und sagte die volle Unterstützung der Stadt Osterburken wie auch der CDU-Fraktion zu.

Kreisrat Jens Wittmann brachte das Thema „Fortschreibung des Regionalplans“ in Sachen Wohnbauflächen zur Sprache. Diese mache ihm und seiner Gemeinde Fahrenbach, aber auch allen Gemeinden im ländlichen Raum zu schaffen. Der Spielraum kleiner Gemeinden werde künftig noch weiter beschnitten. Denn Erweiterungen des Siedlungsbereichs würden erschwert durch die strikte und „sture“ Handhabe der Restriktionen durch Grünzüge, FFH-Gebiete oder Schutzgebiete, die bis in den Hausgarten hineinragen, so Wittmann. Hier wurde gefordert, dass man gerade für den ländlichen Raum mehr Flexibilität zeigen müsse, um die Entwicklung auch außerhalb der Ballungsräume zu ermöglichen und nicht weiter einzuschränken. Erst recht angesichts der Tendenz der Abwanderung aufs Land in Zeiten von Corona, aber auch des gestiegenen Bewusstseins für die Natur und naturnahe Räume.

Die sich entwickelnde Diskussion zeigte die Betroffenheit vieler Kreisräte und Gemeinden. Hier gelte es, die Mitglieder im Regionalverband auf den Weg zu schicken, um Negativentwicklungen vorzubeugen und Einschränkungen der Entwicklung der Kommunen zu verhindern.

Es geht den Kommunen nicht nur darum, neue Baugebiete auszuweisen. Die Förderung der Innenentwicklung werde schon lange aus ureigenem Interesse hoch gehalten. Sanierungsgebiete laufen teilweise Jahrzehnte, Innenentwicklungskonzepte werden entworfen, Schwerpunktgemeinden aus der Taufe gehoben. Dies, um gerade das Leben in den Gemeinden und in den Ortskernen zu fördern. Die Fraktion sah großen Bedarf in der Bewusstseinsbildung für die Belange der ländlichen Regionen gerade bei den städtischen Vertretern im Regionalverband.

Aber auch bei der neuen Landesregierung soll das Thema angesprochen werden und auf Probleme und Entwicklungsambitionen der ländlichen Räume verstärkt hingewiesen werden. Mit dem Dank an alle eifrigen Diskutanten schloss der Fraktionsvorsitzende die Sitzung.