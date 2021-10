Spielen und Rauchen sind verboten

Neckar-Odenwald-Kreis. Die neue Ausgabe von „Der Odenwald“ liegt vor. Der Konflikt zwischen der Kurmainz und der Stadt Nürnberg wegen der Geleitstraße zwischen Miltenberg und Tauberbischofsheim, das Verbot des Kartenspiels und des Tabakrauchens in Scheuern und Ställen – das sind nur zwei der interessanten Themen in der Ausgabe 3 der vom Breuberg-Bund seit 1953 herausgegebenen Vierteljahreszeitschrift „Der Odenwald“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem Beitrag „Die Neunkirchner Zeche – Wie der kurmainzische Amtskeller von Miltenberg Theodosius Stolz sich bei den Nürnberger Kaufleuten unbeliebt machte“ von Dr. Manfred Schopp folgt der Bericht „Das Gefängnis im alten Ober-Roden“ von Professor Egon Schallmayer. Nach weiteren Berichte, die sich auf Aspekte in Groß-Umstadt, den Dossenheimer Holzapfeltanz, den Odenwald in alten Ansichten und mit der Kirchweih in Auerbach befassen, folgen Hinweise auf Neuerscheinungen. „Der Odenwald“ kann über die Geschäftsstelle des Breuberg-Bundes, Ernst-Ludwig-Straße 2-4 in 64747 Breuberg oder den Buchhandel sowie über das Internet unter www.Breuberg-Bund.de bezogen werden.