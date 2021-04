Mudau. Pünktlich vor Ostern und zum hoffentlich guten Frühlings- und Spielplatzwetter hat Klaus Erich Schork von der Bürgerstiftung Mudau die inzwischen zweite – Dank einer großzügigen Spende der Kolpingfamilie Mudau – wieder reichhaltig gefüllte Spielekiste am großen Spielplatz zwischen der Odenwaldhalle und dem Odenwaldstadion platziert.

AdUnit urban-intext1

Freude ist groß

Und offensichtlich kam er wie gerufen, denn der Spielplatz war gutbesucht und die Kinder stürzten sich mit Begeisterung auf die Sandspielgeräte. Dabei passten die Eltern auf, dass alle genügend Platz um sich herum hatten und Abstand hielten. Schließlich ist der Sandspielplatz auch in Coronazeiten groß genug für alle.

Die Kinder auf dem Spielplatz in Mudau freuen sich über die neu aufgestellte Spielekiste. In dieser finden die Kleinen Sandspielsachen. © Liane Merkle

Seit sieben Jahren gibt es diesen besonderen Service der Bürgerstiftung. Und es gilt immer noch: „Wer alte Sandspielsachen spenden will, bitte einfach in die Spielkiste legen.“ Die Bitte an die Eltern ist, dass die Spielsachen nach Gebrauch wieder in die Kiste zurückgelegt werden, damit die nächsten Kinder auch noch ihre Freude daran haben.