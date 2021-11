Spendensammlung geht weiter

Walldürn/Mudau. Das schwere Schicksal der achtjährigen Zoey hat das Walldürner Zapfsäulen Team sehr bewegt und so wurde Mitte August zu einem Spendenaufruf für die Mudauer Familie Stache aufgerufen.

Seit über einem Jahr leidet die kleine Zoey bereits an Nieren- und Lungenkrebs. Es musste eine Niere entfernt werden, da die Tumore jeden Moment platzen konnten. Eine weitere OP fand in der Thorax-Klinik statt, wobei aus der rechten Lunge viele große Metastasen entfernt wurden. In einer weiteren OP wurde Hickmann-Katheder gesetzt, danach kamen 28 Chemotherapien und zwei Bluttransfusionen. Zoey litt unter schwerer Übelkeit, und der Verlust ihrer schönen roten Haare war schwer zu ertragen. Hinzu kamen Lähmungen in den Beinen von den Nebenwirkungen.

Viele Menschen aus der Region nahmen Anteil am Schicksal von Zoey und in nur kurzer Zeit kam ein Spendenbetrag von über 1800 Euro, der Zoey zu ihrem Geburtstag übergeben wurde. Corona-bedingt fand die Übergabe in einem kleinen Kreis zusammen mit Familie Stache und Marion Günter (Bäckerei Falko Günter) im Mudauer Kindergarten statt. Unterstützt wurden die Frauen von Kindergärtnerin Sandra Reinhard.

Familie Stache erzählte bei der Scheckübergabe, dass sie seit dem Zeitungsartikel im August viel Unterstützung und Mitgefühl erfahren durfte. Zoey freute sich, ihren 8. Geburtstag im kleinen Familienkreis zu feiern, und es gab ein gemeinsames Lieblingsessen im Mosbacher China Restaurant.

Leider ergab die letzte Untersuchung keine gute Nachricht, denn an der Stelle der entfernten Niere wächst voraussichtlich ein neuer bösartiger Tumor heran. In nächster Zeit folgen weitere Untersuchungen.

Das Zapfsäulen Team möchte deshalb Familie Stache nochmals unterstützen und startete einen weiteren Spendenaufruf. Spenden können in einer vorgesehenen Spendenbox an der Esso Tankstelle Spieler in der Buchener Straße in Walldürn, bei der Bäckerei Marion und Falko Günther in der Klosterstraße in Walldürn, beim Fußballverein Eintracht 93 Walldürn sowie in Buchen bei Mode Heike Vogt Vorstadtstraße 29 (Hot & Accessoires) abgegeben werden. ds