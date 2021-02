Schwarzach. Bei einem Kindergeburtstag lernten die Geschwister Lisa und Ben die Jugendfarm Schwarzach kennen – und waren sofort begeistert. Inzwischen sind die 6-Jährige und ihr 8-jähriger Bruder Stammgäste und haben auch die Eltern mit ihrer Begeisterung angesteckt. „Genial, was man hier alles machen kann“, schwärmt der Vater, Frank Brunner, und erzählt lachend, dass die Kinder manchmal gar nicht nach Hause wollen, wenn sie abgeholt werden. Die Schweine „Schnitzel“ und „Pommes“ striegeln, mit anderen Kindern übers Gelände toben, Stockbrot am Lagerfeuer backen – und die beiden sind selig.

So war es für das Geschwisterpaar auch Ehrensache, den Vater zur Spendenübergabe auf die Jugendfarm zu begleiten. „Wir leben als Familie in Schwarzach und schätzen die Arbeit der Jugendfarm sehr“, so Frank Brunner, Geschäftsführer der Firma MSP Mühlhausen.

„Deshalb wollen wir sie auch unterstützen.“ Die MSP GmbH, die „innovative Lösungen für moderne Kommunikation“, insbesondere Kopier- und Drucksysteme, anbietet, engagiert sich regelmäßig sozial. Wie in den Jahren zuvor verzichtete das 25 Mitarbeiter zählende Unternehmen auf Weihnachtsgrüße an die Kundschaft und spendete stattdessen. 1000 Euro brachten Leiter Michael Kellner und seinen Stellvertreter Henning Ader zum Strahlen. Denn die Jugendfarm ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Und auch deshalb, weil jede Spende Wertschätzung und Anerkennung bedeutet.