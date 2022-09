Schwarzach. Bunt, laut und lustig wird es beim Kinder- und Familientag am Samstag, 24. September, in der Schwarzachhalle in Schwarzach. Herzlich eingeladen sind Kinder mit ihren Familien aus dem gesamten Landkreis.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Viele Aktionen

Unter dem Motto „Spaß auf dem Bauernhof“ starten ab 14 Uhr viele Aktionen von Verbänden des Kreisjugendrings unter anderem mit riesigen Bubble Balls, einer Riesenbaustelle, Kinderschminken sowie einer Buchausstellung.

Mit dabei sind der TSV Schwarzach, die DLRG, die Schwarzacher Ministranten, die Jugendfeuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die evangelische Jugend des Kirchenbezirks und die evangelische Jugend aus Schwarzach.

Fitnessparcours

Außerdem präsentiert das Kraftwerk Schwarzach einen Fitnessparcours für Kinder, die einmal Fitnessstudioluft schnuppern wollen. Speisen und Getränke bietet eine eigens eingerichtete Kindertagsfamiliengaststätte an.