Zur Landtagswahl am 14. März haben die Bürger elf Kandidaten zur Auswahl. Die FN haben den Bewerbern drei Fragen gestellt. Für die Freien Wähler antwortet Stephan Frauenkron.

AdUnit urban-intext1

Welchem Ihrer politischen Ziele würden Sie als gewählter Abgeordneter des Neckar-Odenwald-Kreises im Landtag oberste Priorität einräumen und welche benennen Sie auf den Plätzen zwei und drei?

Stephan Frauenkron, Landtagskandidat der Freien Wähler. © FW

Stephan Frauenkron: Die Ziele für den Neckar-Odenwald-Kreis ergeben sich aufgrund seiner Lage in vielerlei Hinsicht, da sich dieser über 27 Städte und Gemeinden erstreckt. Kaum wo anders gibt es so viele Naherholungsgebiete in der Natur in Wäldern im ländlichen Gebiet. Man kennt sich und ist gerne für den anderen da. Das soll auch so bleiben. Daher ist es wichtig, dass wir die Infrastruktur für Verkehr, Telekommunikation, Kinderbetreuung, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Versorgungsgeschäften des täglichen Bedarfs ausbauen. Ferner ist es notwendig, den Standort für die Wirtschaft weiter zu stärken, um gute Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler bei uns anzusiedeln. Insbesondere werden wir hier die Anbindung an moderne Glasfaseranschlüsse vorantreiben und lukrative Angebote für den Tourismus schaffen. Des Weiteren will ich mich um Fördermittel für Sanierungsgebiete in den Gemeinde- und Stadtkernen starkmachen. Es braucht langfristige und nachhaltige Konzepte. Darüber hinaus will ich mich zusammen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zur Stärkung des Tourismus sowie zur Jugendförderung treffen. Ich werde mich in Stuttgart auf jeden Fall für die Region, zu der ich mich bekenne, massiv einsetzen, starkmachen und dem Neckar-Odenwald-Kreis eine hörbare Stimme verleihen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Was befürchten Sie für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus im Neckar-Odenwald-Kreis und welche Maßnahmen können zur Abfederung beitragen?

AdUnit urban-intext2

Frauenkron: Niemand von uns ist Pandemie-erprobt oder hätte sich je träumen lassen, dass es einmal Zeiten geben würde, in denen so viele öffentliche und private Einrichtungen geschlossen werden. Der Lockdown trifft nicht nur Wirtschaftszweige, nein, er trifft jeden einzelnen von uns. Alle sind froh, wenn wir –hoffentlich bald – die Pandemie sowie die damit verbundenen Maßnahmen überstanden haben. Gerade aber die oben genannten Zweige kämpfen aktuell doppelt. Zum einen haben sie persönlich, wie alle, mit großen freiheitseinschränkenden Maßnahmen zu kämpfen, und auf der anderen Seite wird ihnen noch die wirtschaftliche Grundlage entzogen, was nicht wenige an unserem System zweifeln lässt.

Es muss von Stuttgart ein Signal ausgehen, dass sich die Einzelhändler, Friseure, Gastronomie, Tourismus und die Wirtschaft auf die Abgeordneten verlassen können und mit finanziellen Mitteln zur Unterstützung für entgangene Einnahmen entgegenwirken. Daneben helfen Steuererleichterungen, günstige Kredite und Sonderabschreibungen, um für eine Erholung zu sorgen. Investitionsanreize für Unternehmer und junge Start-ups sollen ebenso angeboten werden. Durch mehr Digitalisierung der Industrie sind wir für zukünftige Pandemien besser aufgestellt. Auch Home-Office-Strukturen sollen zukünftig besser unterstützt werden.

AdUnit urban-intext3

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie stellen Sie sich den Umgang mit der exorbitanten Verschuldung vor? Wo kann gespart, wie finanziert werden?

AdUnit urban-intext4

Frauenkron: Bund, Land und Kommunen werden in den kommenden Jahren aufgrund des Wirtschaftseinbruchs und des Rückgangs des Bruttosozialproduktes mit massiven Mindereinnahmen befassen müssen. Natürlich ist hier der erste, aber nicht immer richtige Gedanke, jetzt dringend sparen zu müssen. Aus meiner Sicht ist das nicht der richtige Ansatz.

Gerade jetzt müssen Sanierungsstaus abgearbeitet und muss weiter investiert werden, um die Wirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen. Private Haushalte müssen für Investitionen begeistert werden, um den Wirtschaftskreislauf in Schwung zu halten und letzten Endes die Krise und den Teufelskreis des Wirtschaftsabschwungs unterbrechen zu können.

Selbstverständlich ist die öffentliche Hand dazu angehalten, sparsam und wirtschaftlich zu handeln. Das bedeutet aber nicht, sich kaputt zu sparen, sondern es bedeutet, viel mehr Investitionen zu tätigen, die nachhaltig und gut kalkuliert sind. Daher werde ich mich stark dafür machen, alles auf den Prüfstand zu stellen, kritisch zu hinterfragen und sinnvolle Ausgaben massiv zu unterstützen.

Bei allem anderen kann natürlich gespart werden.