Spannung und Humor

Adelsheim. Bereits vor einem Monat begeisterte Guido Kasmann mit seiner Autorenlesung die Schüler der 3. und 5. Klassen an der Martin-von-Adelsheim-Schule. Nun ging es in die zweite Runde des Autoren-Sommers. Dieses Mal las Simak Büchel für die Klassen 1 und 4.

Zunächst stellte er sich auf seine besonders witzige Art den Kindern vor und überlegte zusammen mit ihnen, wie wohl ein Autor aussieht, dem nichts einfällt. Schon da wurde sein schauspielerisches Talent mit viel Lachen belohnt. Doch ihm war zum Glück bei seinem Buch „Projekt Mimesis – Die Insel der künstlichen Kinder“ etwas eingefallen.

Er selbst bezeichnet sein Buch als „James Bond für Kinder“, denn actiongeladen sind die Texte allemal, zugleich kommen aber auch künstliche Intelligenz und Roboter darin vor. Der Autor schafft es, begleitet mit viel Gestik und Mimik, dass die Kinder an seinen Lippen hängen und gespannt sind, was als Nächstes kommt. Sie dürfen ihre Ideen zur Geschichte äußern, ihre Fragen stellen und werden immer wieder mit einbezogen.

Im Buch für die ersten Klassen spielt auch eine Insel eine Rolle: die Geisterinsel Melele Pamu. Die Insel ist das perfekte Piratenversteck, denn angeblich liegt auf dieser tropischen Insel ein Fluch. Das aber kann Käpt´n Basil Vierauge und seine Mannschaft nicht schrecken. Im Gegenteil: Er hat sich gerade deshalb diesen Ort ausgesucht, damit sie zusammen mit ihren Frauen und Kindern dort sicher leben können. Doch eines Tages ist es still, als die Piraten mit ihrem Schiff zur Insel zurückkehren. Das Dorf ist verlassen… Erstaunlich, wie es Herrn Büchel gelingt, die Kinder nicht nur in seine Erzählungen mit einzubeziehen, sondern auch Themen wie Diversität und Feminismus, welche kindgerecht in die Geschichten integriert sind, anzusprechen.

Am 14. Juli geht der Autoren-Sommer in die dritte und letzte Runde: Gerlis Zillgens wird für die Schüler der Klassen 2 und 6 lesen. Nach zwei wunderbaren Vorstellungen steigt die Spannung.