Sorgsamer Umgang mit Wasser wichtig

Neckar-Odenwald-Kreis. „Die Versorgung mit frischem Wasser und die fachgerechte Beseitigung von Abwasser sind ein wichtiger Teil unserer Gesundheit, die wir auf den ersten Blick oftmals gar nicht wahrnehmen. Für Städte und Gemeinden ist die Unterhaltung dieses Infrastrukturnetzes eine bedeutende und kostspielige Aufgabe“, freut sich der Minister und CDU-Landtagsabgeordnete Peter Hauk am Montag.

Und weiter: „Als Land Baden-Württemberg haben wir über 180 Millionen Euro für die Sanierung der Wasser und Abwasserstruktur sowie zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie bereitgestellt. Neun Projekte sollen nach erster Auskunft auch im Neckar-Odenwald-Kreis davon profitieren und so zur Zukunftssicherung beitragen.“

Wetterextreme erlebt

Gerade vor dem Hinblick auf den Klimawandel mache ein sorgsamer Umgang mit kostbarem Wasser unbedingten Sinn. „In den vergangenen Jahren haben wir zunehmend Wetterextremen erlebt. Auf Trockenperioden folgte nicht selten starker Niederschlag oder gar Hochwasser. Darauf müssen wir unsere Infrastruktur auslegen und anpassen. Das muss rasch erfolgen, braucht aber zugleich auch detaillierte Planung und zum Teil gewaltige finanzielle Kapazität“, so Hauk.

Zum Schutz der Umwelt und der Infrastruktur seien deshalb Investitionen in die Wasserversorgung, moderne Kläranlagen, Hochwasserrückhaltebecken oder in den Gewässerschutz wichtiger denn je. In diesem Jahr fließen landesweit fast 91 Millionen Euro in Maßnahmen im Abwasserbereich. Mit rund 48 Millionen Euro bezuschusst das Umweltministerium Maßnahmen für den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie. Für die Wasserversorgung sind rund 43 Millionen Euro vorgesehen. Die Mittel verteilen sich über alle vier Regierungsbezirke.

Geld für Kommunen

Insgesamt mehr als 4,8 Millionen Euro fließen aus dem Programm der Regelförderung in Infrastrukturprojekte im Neckar-Odenwald-Kreis. Knapp zwei Millionen Euro aus dem Landestopf ermöglichen den zweiten Erweiterungsabschnitt der Kläranlage vom Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen. Gut 930 000 Euro fördern die Modernisierung der Wasseranschlüsse in Guttenbach. Weitere Mittel unterstützen Projekte in Buchen (635 500 Euro / Nachrüstung von Regenüberlaufbecken), Neckarburken (480 000 Euro / Wasseranschluss), Ravenstein (304 000 Euro / Nachrüstung mehrerer Regenüberlaufbecken), Mudau (288 000 Euro / Aufwertung von Messtechnik), Seckach (161 400 Euro / Nachrüstung von Mess- und Steuerungstechnik), Sindolsheim (50 400 Euro / Hochwasserschutzmaßnahme entlang der Kirnau) und Aglasterhausen (32 400 Euro / Umsetzung Hochwasserschutzkonzeption).

Mit weiteren Projektförderungen im Bereich Wasser- und Abwasser ist in den nächsten Wochen zu rechnen. „Ich bin zuversichtlich, dass dann auch noch einige Sanierungsmaßnahmen Berücksichtigung finden können“, so Hauk.

Und weiter betont Peter Hauk seinen Dank an alle Städte und Gemeinden genauso an profitierende interkommunale Zweckverbände: „Ich danke allen, die sich dem wichtigen Thema der Modernisierung der Abwasser- und Wasserinfrastruktur annehmen. Mit den eingesetzten Mitteln wird die Versorgung für Generationen sichergestellt und mancherorts die Innenstadt und Wohnbebauung vor Hochwasser geschützt, so Peter Hauk abschließend. pm