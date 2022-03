Mosbach. Auch das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises beteiligt sich an der weltweiten Solidaritätsaktion mit der Ukraine. Deshalb wird ein Teil des Hauptsitzes der Behörde in Mosbach am Dienstag, 8. März, dem Internationalen Frauentag, ab etwa 18 Uhr abends in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb angestrahlt.

Tag bewusst gewählt

Wie die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamts Angelika Bronner-Blatz und Landrat Dr. Achim Brötel dazu jetzt mitgeteilt haben, habe man sich ganz bewusst für den Internationalen Frauentag entschieden. Der russische Überfall auf die Ukraine mache nämlich einmal mehr deutlich, dass Frauen ganz besonders unter den Kriegsfolgen zu leiden hätten und nicht selten auch noch selbst Opfer begleitender Gewalt würden. „Wir wollen deshalb ein leuchtendes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und für den Frieden in der ganzen Welt setzen“,

Die ganze Nacht beleuchtet

Die Anstrahlung, die mit Hilfe von Technikern der Firma Blackout Eventmanagement realisiert wird, soll die ganze Nacht über andauern und wird auch von der B 27 her gut zu sehen sein. lra

