Simulator wird kräftig genutzt

Buchen/Schlierstadt. Die 74. Jahreshauptversammlung des AC Odenwaldring Buchen wird ganz sicher als unvergesslicher Abend in die Chronik des Vereins eingehen, denn nach 73 Jahren war mit Hans Weber erstmals ein Vorsitzender des ADAC Nordbaden der Einladung des Ortsvereins gefolgt.

Kein Wunder, dass Christoph Genieser als Vorsitzender des ACO diesen Gast neben den Mitgliedern und Syndikus Rainer Müller besonders erfreut im „Badischen Hof“ in Schlierstadt willkommen hieß. Weber machte in seinem Grußwort noch einmal deutlich, dass er sich für die Aktivitäten der Ortsklubs sehr interessiert, weil für ihn das Vereinsleben ausschließlich in den 70 Ortsvereinen des ADAC Nordbaden stattfindet und diese daher seiner Meinung nach vom Landesverband noch mehr gestärkt werden müssen.

Wie aktiv und begeistert die Mitglieder des ACO ihrem Sport verbunden sind, erfuhr er von Geschäftsführer Ralf Kroll, der auf die Aktionen im Berichtsjahr einging, die nicht von Corona-Absagen betroffen waren. Dazu gehörten Vorstandssitzungen, die Online-Mitgliederversammlung des ADAC-Nordbaden, ein Fahrradausflug nach Miltenberg, das Sommerfest auf dem Hainstadter Grilllplatz, seine Teilnahme am Bergrennen in Eichenbühl, eine Ausfahrt nach Amorbach, die ADAC-Klausurtagung in Karlsruhe, ein vereinsinterner EDV-Kurs mit Sabine Hahn und vor allem die Vorstellung des Sim Racing Simulators durch Clemens Beha vom ADAC in Karlsruhe, der die Clubmitglieder so begeisterte, dass die Anschaffung eines solchen Geräts als Zusammenbau in Eigenregie folgte und bereits kräftig genutzt und inzwischen auch von anderen Organisationen angefragt wurde.

Perfekte Alternative

Das bestätigte auch Kartwart Gerhard Moldaschl, für den diese neue Motorsport-Disziplin eine perfekte Alternative für die 2022 sämtlich ausgefallenen Automobil-Slaloms darstellte. Nachdem Clemens Beha den kompletten Simulator bis zum Bau mit Einzelkomponenten vorgestellt hatte, beschäftigten sich Sabine Hahn und Chris Angstmann sofort mit der Realisierung des Sim Racing, und inzwischen haben die Clubmitglieder bereits mit dem Training für den Sim-Racing-Cup begonnen.

Den Bau und Ausschnitte aus dem DMSB-Automobil-Berg-Cup für Tourenwagen mit Ralf Kroll zeigte Sabine Hahn begleitend auch auf der Leinwand. Ralf Kroll hatte im vergangen Jahr acht von zehn Läufe im DMSB-Automobil-Berg-Cup klar für sich entschieden und so – wie bereits 1996 und 2004 – die Meisterschaft gewonnen.

Zu dem überaus positiven Kassenbericht von Schatzmeisterin Renate Ihrig hatten die Revisoren Rainer Müller und F. Angstmann keinerlei Beanstandungen zu vermelden, entsprechend einstimmig fiel die Entlastung von Kasse und Vorstand durch die Mitglieder aus.

Syndikus Rainer Müller übernahm danach dann auch die Leitung der turnusgemäßen Wahl, bei der Vorsitzender Christoph Genieser, Geschäftsführer Ralf Kroll, Sportleiter Gerhard Moldaschl, EDV-Administratorin und Pressereferentin Sabine Hahn, Beisitzer Achim Falkenstein sowie Beisitzer und 2. Sportleiter Chris Angstmann einstimmig in ihren Ämtern wiedergewählt wurden.

Ebenfalls gewählt wurden Christoph Genieser und Ralf Kroll als Delegierte für die Online Hauptversammlung in Karlsruhe-Rüppurr am Samstag, 25. März.

Der Würdigung von Ralf Kroll für seine Erfolge im Bergrennsport mit Gutschein und Weinpräsent sowie der langjährigen Vorstandsmitglieder mit Blumen für ihr überdurchschnittliches Engagement folgte noch ein Ausblick auf die anstehenden Termine und Veranstaltungen, bevor Christoph Genieser die Versammlung schloss und zum gemütlichen Teil überleitete. L.M.