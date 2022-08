Sie verbindet die Liebe zum 1. FC Köln

Schloßau. Die derzeit 54 Mitglieder des 1. FC Köln Fanclubs Schloßau verbindet die Liebe zum Fußball – und vor allem zu ihrem FC. Der Fanclub feierte in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum – das 40-jährige Bestehen. „Wir sind der zehnt älteste Köln-Fanclub Deutschlands “, weiß Ralf Leis, eines der Mitglieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegründet wurde der Club am 30. März 1982 in der Gaststätte „Prinz Ernst“ in Ernsttal im Odenwald. Die Mitglieder kommen jedoch nicht nur aus Schloßau und Umgebung, sondern auch aus Buchen, Altheim und Rosenberg – quasi aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis.

Schwierig, an Karten zu kommen

„Wir besuchen die Spiele des 1. FC Köln in unserer Nähe, beispielsweise in Stuttgart, Frankfurt und Hoffenheim“, erzählt Leis. Und natürlich dürfen auch regelmäßige Ausflüge ins Rhein-Energie-Stadion in der Domstadt nicht fehlen. „Da fahren wir etwa ein bis zweimal im Jahr hin“, lässt Ralf Leis wissen. Es sei mittlerweile nicht so einfach, überhaupt noch Karten für die Spiele zu bekommen. Fanclubs hätten bei der Vergabe nämlich keine Privilegien mehr, wie das früher der Fall gewesen sei.

Mehr zum Thema Conference League Playoffs: Was spricht für Köln, was gegen den Club? Mehr erfahren Playoff zur Conference League Baumgart will Kölns Euro-Märchen verlängern Mehr erfahren Conference League Baumgarts Vorahnung vor Gelb-Rot: Zündschnur ist heute kurz Mehr erfahren

Umso mehr freuen sich die Mitglieder, dass sie zum runden Geburtstag von ihrem 1. FC Köln nicht nur eine Urkunde und einen Geißbock zur Dekoration geschenkt bekommen haben, sondern auch eine Einladung ins Stadion. „Wir wollen voraussichtlich zum Spiel gegen den FC Augsburg in die Domstadt fahren, sofern der Termin passt“, sagt Leis.

Karl-Heinz Kerber, der den Fanclub 25 Jahre lang führte, hat das Amt mittlerweile in jüngere Hände abgegeben: Stephan Czerny, Robin Maurer, Florian Fertig und Johannes Schnetz bilden nun das Vorstandsquartett. Neben den regelmäßigen Ausflügen nach Nordrhein-Westfalen veranstaltet der Fanclub jedes Jahr sein Köln-Fest mit den Familienmitgliedern, welches seit einigen Jahren auf dem Anwesen von Mitglied Michael Müller stattfindet.

Nach 40 Jahren soll noch lange nicht Schluss sein: Die Mitglieder wollen ihren 1. FC Köln weiterhin mit viel Herzblut anfeuern – in der Bundesliga und international. mg