Sein Herz schlug für den Heimatort Heidersbach

Heidersbach. Die Liebe zur Kommunalpolitik lag ihm im Blut, und die Entwicklung seines Heimatortes, verbunden mit der Erhaltung und Förderung eines positiven und zukunftsträchtigen Lebensumfelds der Einwohner, hatte er sich auf seine Fahnen geschrieben. Die Rede ist vom langjährigen Heidersbacher Ortsvorsteher Alois Hemberger, der am Montag gestorben ist und von dem die Familie sowie die Einwohner in einer bewegenden Trauerfeier Abschied nahmen.

Pfarrer Wendelin Benz rief in seiner Ansprache nochmals die wichtigsten Stationen im Leben von Alois Hemberger in Erinnerung, der am 17. Februar 1949 in Heidersbach geboren wurde. Dort besuchte er die Schule und machte eine Ausbildung zum Landwirt und später zum Landwirtschaftsmeister. 1975 hat er Ehefrau Maria geheiratet, und mit der Zeit kamen sieben Kinder hinzu. Besonders stolz war er auf seine neun Enkelkinder, mit denen er gerne seine Zeit verbrachte.

Alois Hembergers Herz schlug für Heidersbach. © Noe

In den letzten Jahren hatte er mit einer schweren Krankheit zu kämpfen, in deren Verlauf es immer wieder Höhen und Tiefen zu bewältigen galt und der er letztlich auch erlegen ist.

„Mit Alois Hemberger ist eine starke Persönlichkeit von uns gegangen, die sich für die Belange der Gemeinde Limbach und gerade für seinen Heimatort Heidersbach viele Jahre und Jahrzehnte mit vollem Herzen und mit Weitsicht eingesetzt hatte“, anerkannte Bürgermeister Thorsten Weber, der in einer bewegenden Ansprache im Namen der Gemeinde Limbach und des Heidersbacher Ortschaftsrats Abschied vom ehemaligen Ortsvorsteher und Ortschaftsrat nahm.

Als leidenschaftlicher Landwirt war er im Beruf an sieben Tagen in der Woche gefordert. Dennoch nahm er sich mit der gleichen Leidenschaft viel Zeit zum Wirken und Gestalten in der Kommunalpolitik. Er war als Ortschaftsrat mit seiner Wahl 1975 ein Mann der ersten Stunde in der neuen Gesamtgemeinde Limbach. Mit überragenden Wahlergebnissen blieb er diesem Gremium bis 2019 und somit über 44 Jahre treu. 1995 wurde er zusätzlich zum Ortsvorsteher von Heidersbach gewählt und übte diese Funktion nahezu ein Vierteljahrhundert zum Wohle seines Heimatortes aus.

Mit seinem engagierten Wirken konnte vieles bewegt und realisiert werden. Angefangen von der Erschließung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten, Erweiterungsbauten am „Hällele“, der Bau eines zweiten Spielplatzes, der Bau der Kläranlage, die Wasserleitungserneuerung im Bereich der Bundesstraße, die Gemeindeverbindungsstraße nach Schefflenz, der Neubau der Firma Laier, der Vollausbau des Mühlwegs oder die Ernennung von Heidersbach zum Bioenergiedorf. Alois Hemberger war bei all seinem Engagement immer hilfsbereit, und agierte stets fair und auf Ausgleich bedacht. Er hatte sich durch seine Bereitschaft, jederzeit an Ort und Stelle zu sein und dort Verantwortung zu übernehmen, wo er gebraucht wurde, große und bleibende Verdienste erworben.

„Die örtlichen Vereine und deren Unterstützung, wo immer nur möglich, waren Alois Hemberger allzeit ein absolutes Herzensanliegen“, stellte der Ehrenvorsitzende des VfB Heidersbach Werner Sauer, der im Namen der örtlichen Vereine Abschied nahm, dankend fest. Bereits mit zwölf Jahren begann er seine Karriere im Musikverein Heidersbach. 23 Jahre lang dauerte seine aktive Zeit als Tenorhornist, bis er seine Aktivität aus beruflichen Gründen beenden musste. Eben aus diesen Gründen war seine Aktivenzeit beim VfB Heidersbach auch nur von kurzer Dauer. Dennoch stellte er bereitwillig seine Fahrzeuge und Maschinen für viele umfangreiche Maßnahmen am Sportgelände zur Verfügung.

Sichtlichen Spaß hatte bei der FG „Dick Do“. Auch hier wirkte er über lange Jahre als Fahrer des Elferratswagens bei Umzügen. Später mischte er sich zusammen mit den Fußgruppen unters närrische Volk. In der Kampagne 2000/01 fungierte er zusammen mit seiner Frau Maria als Prinzenpaar.

Er hat keinen Verein bevorzugt egal ob Feuerwehr, Kirchenchor, Musikverein, VfB oder HKMC. Für alle war er Ansprechpartner und Helfer, und gerade der Jugendraum lag ihm sehr am Herzen. Ein „nein“ oder „geht nicht“ war, zumindest was die Vereine betraf, in seinem Wortschatz nicht existent.

„Alois hat in unserer Vereinswelt eine tiefe Spur hinterlassen und wird uns fehlen“ resümierte Sauer, und stellte dabei fest: „Eines ist jedenfalls sicher, vergessen werden wir ihn sicher nicht.“ von