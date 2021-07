Wir tun gut daran nicht nur am Anfang; sondern auch in der Mitte des Jahres erneut an unsere Jahreslosung zu erinnern. Gott ist barmherzig. Und weil dem so ist, dürfen wir uns gegenseitig die Gesichtszüge Gottes zeigen. „Wie Gott mir, so ich dir!“

Im Hebräischen steht „rachamim“ für Barmherzigkeit, was so viel bedeutet, dass Gott die Sünde seines Volkes sieht, aber dennoch verzeiht und seinem Volk treu bleibt. Dieses Wort kommt von „racham“, was wiederum Mutterschoß oder Gebärmutter bedeutet. Dahinter steckt die Metapher, dass sich eine Mutter ihrer Kinder erbarmt, die sie im Mutterschoß, in der Gebärmutter getragen hatte.

Interessant ist der deutsche Begriff „Barmherzigkeit“. Er greift das bereits genannte auf und setzt einen weiteren Akzent. Neben dem Herz stellt er als Gefühlsorgan noch den Arm. Das Herz fühlt. Der Arm packt zu und lindert die Not. Barmherzigkeit macht aktiv, kreativ, bringt etwas in Bewegung. Barmherzigkeit ist damit tätige Nächstenliebe.

Jesus erklärt uns das sehr eindrücklich in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Dieser sieht einen halb toten Mann am Straßenrand liegen. „Er sah ihn und es jammerte ihn. Er ging zu ihm, verband ihm seine Wunden und hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die Herberge und pflegte ihn.“ Wenn Jesus sagt: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Dann ist das nicht nur eine Einladung, sondern eine Aufforderung, ein Imperativ.

Der als Gründer der Behindertenanstalten in Bethel bekannte Theologe Friedrich von Bodelschwingh hat diese Gedanken einmal so ausgedrückt:

Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist lieblos. Verantwortung ohne Barmherzigkeit macht rücksichtslos. Wahrhaftigkeit ohne Barmherzigkeit macht kritiksüchtig. Klugheit ohne Barmherzigkeit macht betrügerisch. Freundlichkeit ohne Barmherzigkeit macht heuchlerisch. Ordnung ohne Barmherzigkeit macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Barmherzigkeit macht rechthaberisch. Macht ohne Barmherzigkeit macht grausam. Besitz ohne Barmherzigkeit macht geizig. Erfolg ohne Barmherzigkeit macht hochmütig. Glaube ohne Barmherzigkeit macht fanatisch.

Wenn Barmherzigkeit fehlt, wird das Leben schwierig, Menschen werden beschädigt, Beziehungen gehen kaputt. Wo Menschen barmherzig miteinander sind, verändert sich vieles zum Positiven. Das Miteinander wird von Wertschätzung geprägt.

Pfarrer Dr. Markus Roser, Sennfeld

