Neckar-Odenwald-Kreis. Nach einem intensiven Austausch über den Ausgang der Landtagswahlen und dem Dank an Kandidatin Dr. Dorothee Schlegel beherrschte das Thema Schule die digitale Sitzung der SPD-Kreistagsfraktion. Jürgen Mellinger brachte das Maxx-Ticket auf die Tagesordnung: „Es wäre wichtig, dass die Kosten für das Ticket, das viele Schüler in den vergangenen Monaten nur selten verwendet haben, nicht nur für einen Monat ersetzt wird, sondern für längere Zeit.“ Es gäbe doch einige Familien, denen ein Kostenersatz eine große Hilfe wäre, gerade wenn das Familieneinkommen durch Kurzarbeit oder Arbeitsverlust geringer ausfällt als bisher.

Fragen zur Gestaltung der Schulsozialarbeit in Coronazeiten hatte Dr. Dorothee Schlegel angestoßen und erklärte: „Uns ist klar, dass die Aufgaben der sozialpädagogischen Fachkräfte in den vergangenen Monaten andere geworden sind.“ Die SPD-Fraktion lege Wert darauf, über die veränderten Anforderungen Informationen zu erhalten. Schulsozialarbeit sei noch wichtiger geworden und der Kontakt zu den Schülern müsse auf jeden Fall bestmöglich aufrechterhalten bleiben. Die digitale Ausstattung der Schulen werde ebenso nachgefragt.

Dem Erfahrungsaustausch der Fraktion zufolge seien manche Schulen auf einem guten Weg, den von der SPD im Bund initiierten Digitalpakt Schule umzusetzen. Allerdings seien manche Schulen auch ins Hintertreffen geraten, und die Ausstattung habe sich auch deshalb verzögert, weil nicht genügend Verwaltungs- und IT-Betreuungskräfte vor Ort seien. „Die mobilen Endgeräte müssen gewartet werden. Dafür sind jedoch nicht die Lehrkräfte einzusetzen. Vorstellbar wäre, dass das Kreismedienzentrum hier eingebunden wird“, betonte Jürgen Mellinger, der als Lehrer die Schullandschaft genau beobachte.

Das letzte Schulthema betraf das GTO. Hierzu berichtete SPD-Fraktionsvorsitzende Heide Lochmann, dass trotz des genehmigten Mehrbedarfs für den Ganztagsbetrieb und weiterer Veränderungen sich die vom Kreis zu tragenden Kosten durch höhere Kostenrichtwerte und weitere Zuschüsse wohl auffangen lassen. Dies werd die SPD, für die das GTO schon immer eine wichtige Bildungseinrichtung sei, mittragen.

„Die Zwingenberger Schlossfestspiele sind für unseren Landkreis ein wichtiger Kulturbeitrag“, führte Lochmann zum nächsten Thema über. Nach kurzer Beratung war sich die SPD-Fraktion einig, dass alles dafür zu tun sei, um auch in Zukunft diesen Kulturhöhepunkt aufrecht erhalten zu können.

Mit Spannung sieht die Fraktion der anstehenden Kreistagsklausur mit dem einzigen Tagesordnungspunkt „Kliniken“ entgegen. Es werde eine umfassende Fortbildungsveranstaltung werden, in der die Nichtaufsichtsratsmitglieder des Kreistags genügend Informationen erhalten, um gerüstet zu sein für die Herausforderungen im anstehenden Haushaltsjahr.

Dr. Dorothee Schlegel berichtete von einem Gespräch mit Vertreterinnen des Bundesumweltministeriums. Dies nahm die Fraktion zum Anlass, einen Antrag an die Landratsverwaltung einzureichen, in dem nachgefragt werden soll, an welchen Projekten zur CO2-Kompensation der Landkreis sich beteiligt.

Zur Umweltthematik gehöre, so der Bahnspezialist der Fraktion, Karlheinz Graner, auch die Frankenbahn, deren Gesamtangebot erhalten bleiben müsse. Dass der Landkreis eine eigene Fahrgastzählung ins Auge fasse, sorge für eine zeitnahe verlässliche Datenlage. „Uns ist jedoch bewusst, dass die momentane Fahrgastauslastung vor allem nicht dazu führen darf, die Frankenbahn infrage zu stellen. Denn für die Kreisbewohner stellt sie eine wichtige Verkehrsverbindung dar.“