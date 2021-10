Schuldenbremse einhalten

Buchen/Eberstadt. Der FDP-Kreisverband Neckar-Odenwald traf sich im Eberstadter Restaurant Seeterrasse zur ersten Mitgliederversammlung nach der Bundestagswahl.

Neben den anwesenden Mitgliedern und einer Vielzahl an Interessenten sowie Neumitgliedern begrüßte Kreisgeschäftsführer Julius Bopp den frisch gewählten Mannheimer FDP-Bundestagsabgeordneten Konrad Stockmeier.

Ausblick gewagt

Stockmeier, der telefonisch aus Berlin zu geschaltet war und erst seit ein paar Wochen im Parlament sitzt, bedankte sich beim Kreisverband für den engagierten und motivierten Wahlkampf in den letzten Monaten, berichtete anschließend von den laufenden Ampel-Koalitionsverhandlungen und wagte einen kurzen Ausblick auf eine mögliche zukünftige Regierung. „Es sei kein Staatsgeheimnis, so der 44-jährige Abgeordnete, dass die FDP nicht für Steuererhöhungen zu haben ist und größten Wert auf die Einhaltung der Schuldenbremse legt. Diese roten Linien müssen sich auch in einem möglichen Koalitionsvertrag wiederfinden.“

Danach stellt Bopp zusammen mit Vorstandsmitglied Albrecht Spitzer das FDP-Wahlergebnis im Wahlkreis Odenwald-Tauber vor. Zum Ende der Sitzung wurde ein kurzer Ausblick auf die im November anstehenden Vorstandswahlen gegeben und der Kreisvorstand bedankte sich bei ihrem Bundestagskandidaten Breuninger für den überzeugten Wahlkampf der letzten Wochen.

