Mosbach. Mit dem Schnupper-Abo der Badischen Landesbühne können folgende Veranstaltungen besucht werden: Das erste Stück ist Carl Zuckmayers Erfolgskomödie „Der Hauptmann von Köpenick“ am Dienstag, 15. März, um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei. In einem Kaleidoskop aus Szenen und Songs feiert der Liederabend „Loving the Alien“ von Alexander Schilling den Ausnahmekünstler David Bowie und seine Musik am Dienstag, 10. Mai, um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei. Als drittes Stück eine Freilichtvorstellung der Shakespeare-Komödie „Ein Sommernachtstraum“ während des Mosbacher Sommers am Dienstag, 26. Juli, um 20.30 Uhr auf dem Marktplatz, Freilicht. Schnupper-Abos der Spielzeit 2019/2020, die aufgrund der Corona bedingten Vorstellungsausfälle nicht eingelöst werden konnten, können gegen ein Schnupper-Abo für die aktuelle Spielzeit umgetauscht beziehungsweise erstattet werden. Weitere Informationen zum Schnupper-Abo gibt es bei der Stadtverwaltung, Abteilung Kultur, Telefon 06261/82225, E-Mail: e.wagner@mosbach.de.

