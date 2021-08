Schlossfestspiele unterstützt

Mosbach/Eberbach. Nach langer Durststrecke dürfen sich Kunst- und Kulturliebende in diesem Jahr auf zwei Galaabende der Schlossfestspiele Zwingenberg mit hochkarätigen Solisten in der Stadthalle Eberbach freuen. Am Samstag, 31. Juli, starten die Festspiele mit einer Opern- und Operettengala unter dem Titel „Zwei Märchenaugen, wie die Sterne so schön“, der das traditionelle Familienfest und eine Musical-Gala am 7. August folgen.

Unterstützt werden die Schlossfestspiele durch die Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald. Der Vorstandsvorsitzende und gleichzeitig Vorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Sparkassendirektor Michael Krähmer, überreichte den Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an den Vorsitzenden des Festspiel-Trägervereins Landrat Dr. Brötel.

Gemeinsam mit den Geschäftsführerinnen Heike Brock und Ilka Zwieb bedankte sich Brötel für die großzügige Unterstützung: „Die Sparkasse und die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald sind schon seit Jahren ein verlässlicher und großer Förderer der Schlossfestspiele.“