Schloßauer Christkind kündigt Erscheinen per „WhatsApp“ an

Schloßau. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, war in Schloßau an Heiligabend wieder das Christkind unterwegs. Hierbei handelt es sich um eine über hundert Jahre alte Tradition, die bisher nur durch die Coronapandemie unterbrochen wurde. In diesem Jahr gab es auch beim Christkindauftritt Veränderungen gegenüber der Zeit vor der Pandemie.

Bisweilen trugen sich die Eltern auf einer Liste im Kindergarten ein, wenn das Christkind an Heiligabend bei den Kleinsten vorbeischauen sollte. Seit der Pandemie dürfen die Eltern allerdings nicht mehr in den Kindergarten, sondern müssen die Kleinen außen an der Tür abholen. Somit drohte diese schöne Tradition auszusterben, da die „Aufträge“ nicht mehr entgegenzunehmen waren.

20 Aufträge

Im Zeitalter der Digitalisierung gab es allerdings auch dafür eine Lösung, denn die interessierten Eltern konnten sich heuer per „WhatsApp“ anmelden. Immerhin gab es insgesamt 20 Aufträge für die Mädchen der siebten Klasse, denn diese spielen alljährlich das Christkind. In Vergangenheit trafen sie sich bereits Anfang Dezember zur Lied-, Text- und Rollenauswahl. Diesmal „lief das im Vorfeld alles per WhatsApp ab!“, wie die Mädchen berichteten.

In diesem Jahr organisierten die Siebtklässlerinnen auch die positiven und negativen Taten der aufzusuchenden Kinder auf digitalem Weg und sortierten diese bereits im Goldenen Buch der Reihe nach ein.

Die Mädchen teilten sich in diesem Jahr ihre Aufträge in zwei Christkindteams auf, damit die Kleinen nicht zu lange auf die Bescherung warten mussten. Zur besseren Planung für die Eltern stellten vorab die beiden Teams ihre Routen zusammen und meldeten die geplanten Termine der jeweiligen Auftritte per „WhatsApp“ an die Familien zurück.

Fahrdienst eingerichtet

Es gab auch auswärtige Aufträge zu bedienen, so dass ein Fahrdienst eingeteilt wurde. Schließlich sollte keines der angemeldeten Kinder ohne einen Christkindauftritt an Heiligabend zu Bett gehen.

Erinnerungsnachricht

Bevor es los ging bekamen die Eltern noch eine Erinnerungsnachricht zugeschickt, damit niemand vergisst, wann das Christkind vor der Tür steht. Auch das eine Neuerung und auch eine deutliche Erleichterung für die Eltern.

Wenn man sich an vergangene Jahre zurückerinnert, wo sich schon die Warterei auf´s Christkind zu einem Geduldspiel in den Familien entwickelte, dann ist das digitale Zeitalter zu eine deutliche Verbesserung geworden, für die Eltern und das Christkind.