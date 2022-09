Schadstoffmobil unterwegs

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Schadstoffmobil ist wieder auf Tour. Somit stehen den Haushalten mehrere Gelegenheiten zur ortsnahen Entsorgung zur Verfügung. Sämtliche Sammelplätze und -zeiten können von allen Haushalten im Landkreis genutzt werden. Die nächste Sammeltour findet am Mittwoch, 14. September, an folgenden Orten statt: Seckach (Parkplatz am Sportplatz, 8 bis 9 Uhr), Adelsheim (Parkplatz Freischwimmbad Adelsheim, 9:45 bis 10:45 Uhr), Osterburken (Parkplatz Baulandhalle, 11:30 bis 12:30 Uhr), Rosenberg (Parkplatz am Sportzentrum Steinbübel, 13:30 bis 14:30 Uhr) und Merchingen (Parkplatz beim Sportheim des TSV Merchingen, Nussbaumweg, 15:30 bis 16:30 Uhr). Es handelt sich um Sammelplätze, wohin die schadstoffhaltigen Abfälle anzuliefern sind. Es findet in den aufgeführten Orten keine Abholung am Grundstück statt.

Die schadstoffhaltigen Abfälle machen nur einen geringen Anteil der Haushaltsabfälle aus. Die möglichen Auswirkungen auf Umwelt und die menschliche Gesundheit sind um ein Vielfaches schädlicher als die des Hausmülls. Deshalb ist bei der Entsorgung schadstoffhaltiger Abfälle Vorsicht geboten. Sie gehören nicht in die Verpackungstonne, nicht in die Restmülltonne und nicht zum Sperrmüll, sondern zur Schadstoffsammlung.

Bei der Anlieferung an das Schadstoffmobil ist der Berechtigungsnachweis vorzuzeigen – eine der hellgrünen Jahresmarken, die die Haushalte mit dem Müllgebührenbescheid erhalten haben.