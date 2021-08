Rund 320 000 Euro für neue Projekte

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist wieder so weit: Seit dem 2. August steht der zweite Leader-Fördertopf im Rahmen der Übergangsverordnung für originelle, innovative Projektideen bereit. Dieser beinhaltet circa 320 000 Euro EU-Fördermittel zuzüglicher Landesmittel, die unter den Voraussetzungen der Förderperiode 2014 bis 2020 für die Regionalentwicklung innerhalb der Gebietskulisse auf ihren Einsatz warten.

Mehr Lebensqualität

Bis zum 13. Oktober können nun Projektanträge bei der Geschäftsstelle der Leader-Aktionsgruppe eingereicht werden. Hierzu berechtigt sind sowohl Kommunen, Kirchen, Vereine und Verbände als auch Unternehmen und Privatpersonen. Gesucht werden unter anderem Projekte, die nachhaltig mehr Lebensqualität in Dörfern erschaffen, das ehrenamtliche Engagement fördern, den Tourismus und die Genussregion stärken oder Frauen den Wiedereinstieg in den Beruf oder gar den Sprung in die Existenzgründung ermöglichen.

Festgelegter Katalog

Sanierungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen fallen jedoch nicht unter förderfähige Vorhaben. Die Gesamtkosten eines Projekts dürfen dabei maximal 600 000 Euro netto betragen, müssen jedoch die Mindestsumme von 5000 Euro erreichen. Anhand eines festgelegten Katalogs an Auswahlkriterien wird der Auswahlausschuss voraussichtlich am 8. November über die eingereichten Projektanträge beraten und entscheiden.

Im Rahmen der Förderperiode 2014 bis 2020 und der Übergangsperiode 2021 bis 2022 wurden unter diesen Voraussetzungen mit Leader bisher 62 Projekte gefördert. Mit dem Neubau der Tanzschule Boger in Adelsheim konnten durch die Barrierefreiheit der Räumlichkeiten die Teilhabe Aller ermöglicht und neue soziale Angebote ins Leben gerufen werden. Zudem wurden Frauenarbeitsplätze geschaffen und erhalten. Auch durch den Bürgerbus in Ahorn wurde beispielsweise das Mobilitätsangebot verbessert und damit die Teilhabe für Alle ermöglicht, indem mit diesem Menschen jedes Alters innerhalb der Stadtteile Ahorns beispielsweise zum Einkaufen oder ins Schwimmbad und wieder nach Hause gefahren werden. Da die Fahrdienste von Ehrenamtlichen übernommen werden, wird so auch das ehrenamtliche Engagement gestärkt.

Konkrete Ausgestaltung

Die Übergangsverordnung bringt zudem eine weitere wichtige Bedingung mit sich: Die Umsetzungsreife. Damit ist erforderlich, dass Projektideen bereits konkret ausgestaltet sind und Angebote bereits vorliegen oder spätestens bis zum 13. Oktober 2021 eingeholt werden können. Auch eventuell notwendige Genehmigungen müssen bis zu diesem Stichtag in die Wege geleitet sein, damit nach Beschluss durch den Auswahlausschuss eine sofortige Antragstellung bei der Bewilligungsstelle erfolgen kann.

Wer eine Projektidee hat und dafür sogar schon einen Projektentwurf auf dem Schreibtisch, der nur noch auf die Umsetzung wartet, soll sich zeitnah mit der Geschäftsstelle in Verbindung setzen, um die Idee zu besprechen. Die Geschäftsstelle berät zum Förderprogramm und den Voraussetzungen und hilft bei allen offenen Fragen sowie der Antragstellung. „Wir freuen uns auf zahlreiche spannende und einzigartige Projektideen, um Badisch-Franken noch lebenswerter, attraktiver und genussvoller zu machen“, so der erste Vorsitzende Alfred Beetz.