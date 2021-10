Rück- und Ausblick

Mudau. Auch für den Hegering IV war Corona ein Hemmschuh, und nach 2019 konnten die Odenwaldjäger erst am vergangenen Freitag ihre Jahreshauptversammlung im Mudauer Café Waldfrieden durchführen. Entsprechend umfangreich war die Tagesordnung, doch Pandemiebedingt gab es nicht viel zu berichten.

Nach Begrüßung und Totenehrung durch Hegeringleiter Carsten Schäfer wurde der offizielle Part fließend abgearbeitet. Der Bericht des Schriftführers umfasste die wenigen Veranstaltungen und Stammtische des Hegerings seit Ende 2019, wobei der damalige, sehr erfolgreiche Bauernmarkt den Schluss der Öffentlichkeitsarbeit bildete.

Der Bericht des Hegeringleiters zeigte deutlich, wie stark die Zusammenarbeit in der Gruppe und die Aktivitäten infolge Corona negativ beeinflusst waren.

Der Bericht der Kassenprüfer enthielt keine Beanstandungen, bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Bei der Neuwahl gab es außer der Neubesetzung des Schriftführerpostens keine Änderung. Walter Jaegle, der diese Aufgabe über viele Jahre erfüllte, gab altersbedingt ab, an seiner Stelle wird künftig Roland Baier diese Arbeit übernehmen.

Ein breites Gesprächsfeld betraf die Beteiligung am Bauernmarkt, die Anschaffung von vier Drohnen in der Kreisjägervereinigung zur Rehkitzrettung vor der Heuernte und die Behandlung/Zuständigkeit der Container an der Kläranlage. L.M.