Regionalgruppe bietet Hilfe

Neckar-Odenwald-Kreis. Der 11. April ist Welt-Parkinson-Tag. Die medizinische Entdeckung jährt sich in diesem Jahr bereits zum 205. Die Krankheit (Morbus) Parkinson. Der englische Arzt Dr. James Parkinson beschrieb 1817 zum ersten Mal die Symptome der später nach ihm benannten Erkrankung. Mit dem internationalen Welt-Parkinson-Tag wollen Ärzte und Betroffene auf die neurologische Krankheit aufmerksam machen und das Verständnis für Erkrankte und ihre Angehörigen fördern.

Eine nicht heilbare Krankheit zu haben, die sich ständig verschlechtert, ist auch eine große psychische Belastung. Deshalb brauchen Parkinson-Kranke auch seelischen Beistand und den Austausch mit anderen Betroffenen, die ihre Situation verstehen.

Diese Unterstützung bietet schon seit 40 Jahren die Deutsche Parkinson Vereinigung mit ihren Regionalgruppen. Der Austausch innerhalb der Selbsthilfegruppe sorgt für mehr Information und Verständnis und hilft, die Lebensqualität zu verbessern. Eine Telefonaktion wird am Donnerstag, 7. April, von 10 bis 14 Uhr, kostenlos und exklusiv für Mitglieder unter 0800/5332211 durchgeführt. Parkinson-Experten aus dem Bereich der Therapieoptionen beantworten Fragen.

Unterstützung bietet im Neckar-Odenwald-Kreis die Regionalgruppe Walldürn/Buchen mit der Kontaktgruppe Mosbach an, um zu informieren, den Mitgliedern die Lebensumstände der Parkinson-Patienten und ihren Partnern zu verbessern. Das nächste Selbsthilfetreffen dieser Regionalgruppe findet am Mittwoch, 13. April, um 14 Uhr, in den Räumen der Lebenshilfe in Hainstadt, Ziegeleistraße 30 (mit Parkplatz) statt.