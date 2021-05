Regeln für Besucher angepasst

Mosbach/Buchen. Aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte hat das Sozialministerium die Corona-Regeln für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen angepasst. Damit sind Besuche in den Neckar-Odenwald-Kliniken ab Dienstag nach Pfingsten (25. Mai) im größeren Umfang als bisher wieder möglich. Jeder Patient darf täglich bis zu eine Stunde lang einen Besucher empfangen. Diese müssen sich bis spätestens 12 Uhr über die Pforte anmelden. Besuchszeit ist zwischen 16 und 19 Uhr. Die Einschränkungen sollen verhindern, dass sich zu viele Besucher gleichzeitig in den Kliniken aufhalten.

AdUnit urban-intext1

Alle Besucher müssen symptomfrei sein und entweder einen Impfnachweis, einen Genesenen-Nachweis oder einen Nachweis über einen negativen Schnelltest von einer anerkannten Abstrichstelle vorlegen. Der Schnelltest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die Corona-Verordnung schreibt vor, dass Besucher im Krankenhaus permanent eine FFP2-Maske tragen müssen.

In begründeten Ausnahmefällen darf von den Besuchszeiten abgewichen werden: So erhalten Mutter oder Vater eines kranken Kindes ebenso Zutritt wie die Angehörigen von Sterbenden. In Buchen darf darüber hinaus, wie schon bisher, eine Schwangere unter der Geburt von einer Vertrauensperson begleitet werden. Für Väter, die das Neugeborene und die Partnerin besuchen möchten, gilt ebenfalls eine Ausnahme.

Im Einzelfall können die zuständigen Ärzte entscheiden, ob und wann aus dringenden medizinischen Gründen Besuche möglich sind. Dies muss vorab telefonisch mit dem Arzt geklärt werden. Besuche auf den Intensiv- und Isolierstationen sind weiterhin nicht möglich.

AdUnit urban-intext2

Der Ärztliche Leiter, Dr. Harald Genzwürker, hat in Absprache mit den Chefärzten die neuen Regeln erarbeitet: „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder mehr Besuche ermöglichen können. Dennoch sollten wir auf keinen Fall leichtsinnig werden und das Erreichte nicht gefährden, denn weiterhin behandeln wir Covid-19-Patienten in den Kliniken. Wir appellieren daher an die Bürgerinnen und Bürger, die Regeln zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter genau zu befolgen.“

Um Kontakte nachverfolgen zu können, werden alle Besucher gebeten, wenn möglich die Luca-App zu nutzen. Alle Informationen zu den Besuchsregelungen sind auf der Webseite der Klinken abrufbar.

AdUnit urban-intext3