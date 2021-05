Räume schaffen, in denen sich Frauen stärken können

Seckach. Unter dem Motto „Mit Maria getrost die Zukunft wagen“ hat das Team der kfd Seckach unter Vorsitz von Gabriele Greef eine besondere Präsenz-Mai-Andacht in der Kirche St. Sebastian veranstaltet. Besonders, weil im Rahmen dieser Andacht Jutta Biermayer als erste Geistliche Leiterin einer kfd-Pfarreigruppe durch Krankenhausseelsorgerin Marion Grimm, der Geistlichen Leiterin des Dekanats, beauftragt wurde.

Marion Grimm betonte bei der Übergabe der Beauftragungsurkunde, wie sehr sich vorhandene Strukturen in der Kirche und in den Gemeinden verändert hätten. Zum einen, weil sich Gemeinschaften auflösen oder sich Menschen in ihrer Gemeinde nicht mehr dazugehörig fühlen.

„Als Geistliche Leiter haben wir die Aufgabe übernommen, Möglichkeiten und Räume zu schaffen, in denen sich Frauen miteinander, in der Gemeinschaft im Glauben an Gott stärken können entsprechend der Aussage im Leitbild der kfd, dass Frauen ’leidenschaftlich glauben und leben’ können“.

Und diese Andacht mit schönen und passenden Liedern vom Band hatte Jutta Biermayer ausgearbeitet, indem sie im ’Jahr 2’ von Corona den zahlreich erschienenen Gottesdienstbesucherinnen wertvolle Wege gegen die immer mehr aufkeimende Angst zeigte. Unter den Teilnehmern der Andacht waren viele Frauen der kfd Seckach mit der Vorsitzenden Gabriele Greef und deren Stellvertreterin Marlene Otterbach, die Kreisdekanatsvorsitzende Renate Schmitt sowie kfd-Diözesan-Vorsitzende Isolde Hauser aus Heidelberg.

Die Wege aus der Angst zeigte Jutta Biermayer anhand von Marias einhundertprozentigem Vertrauensmodus gegenüber Gott auf, zum einen, als sie erfuhr, dass sie unehelich einen Sohn gebären solle, was damals auch mit Steinigung bestraft werden konnte, aber auch während ihres sicher nicht einfachen weiteren Weges oder der Gefahr, dass Josef sie verlässt.

Das Thema Angst sei mit dem entsprechenden Vertrauensvorschuss für Gott ihrer Meinung nach auch in Zeiten von Corona zu bewältigen. Er lade den Menschen immer nur so viel auf, wie sie bewältigen könnten.

Wie Marion Grimm rief auch Jutta Biermayer die Gottesdienstbesucherinnen auf, durchzuhalten und einander zu stützen. Als Geistliche Leiterin wurde sie vom kfd-Team Seckach dankbar willkommen geheißen. Abschließend richtete Jutta Biermayer ihren eigenen Dank an Marion Grimm, die während ihrer Amtszeit hoffentlich noch viele Beauftragungen von geistlichen Leiterinnen in Pfarreigruppen des Dekanats vornehmen kann, an Isolde Hauser, die ihre Beauftragung im letzten Jahr übergeben sollte, was aufgrund der Pandemie ausfiel und schließlich an Gabriele Greef, die sie zu dieser Ausbildung motiviert hatte, was zusätzlich zu dem sehr befriedigenden Ehrenamt im Vorstand der Kinderhilfe Bethlehem geführt habe. L.M.

