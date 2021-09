Radschrauben in Dallau gelockert

Dallau. Folgenreich hätte die Tat einer bislang unbekannten Person in Dallau enden können. Der oder die Unbekannte hatte zwischen Dienstag und Mittwoch die Radschrauben an den Vorderrädern eines zuvor in der Güterbahnhofstraße abgestellten Hyundais gelöst. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte während einer darauffolgenden Fahrt ungewöhnliche Geräusche und suchte deshalb eine Werkstatt auf, so die Polizei. Dort wurde die Manipulation festgestellt.

Wer Hinweise geben kann, soll sich unter beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden. Dort wurde gegen die unbekannte Person ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.